Sohbetlere eşlik eden kabak çekirdeği, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyan kabak çekirdeği, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Uyku düzenini korur.
Hafızayı korur ve güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson'a yakalanma riskini azaltır.
Yaraları iyileştirir.
Koku ve tat alma duyularını geliştirir.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Yüksek magnezyum oranı ile kalp ritmini düzenler.
Tansiyonu düzenler. Kalbi korur.
Depresyonu önler. Mutluluk verir.
Akciğer hastalıklarından korur, astım şikayetlerini azaltır.
Prostat büyümesini engeller.
Böbrekleri güçlendirir.
Uyku düzenini korur.
Hafızayı korur ve güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson'a yakalanma riskini azaltır.
Yaraları iyileştirir.
Koku ve tat alma duyularını geliştirir.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Yüksek magnezyum oranı ile kalp ritmini düzenler.
Tansiyonu düzenler. Kalbi korur.
Depresyonu önler. Mutluluk verir.
Akciğer hastalıklarından korur, astım şikayetlerini azaltır.
Prostat büyümesini engeller.
Böbrekleri güçlendirir.
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