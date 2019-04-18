Anne adayları zencefil tüketsin

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte mide yanmasının ana sorumlusunun progesteron hormonu olduğunu söyledi. Büyüyen rahim nedeniyle mideye doğru artan basıncın, mide yanmasına neden olduğunu belirtti. Şu bilgileri verdi:
Hamilelerde mide yanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? Anne adaylarının mide bulantıları fazlaysa, az miktarda yemek tüketmeleri gerekir. Mide yanmasından kurtulmak istiyorsanız, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısınız.
Su tüketimi, mide yanmasını önlemeye yardımcı mıdır? Evet, sıvı ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmek şikayetleri azaltacaktır.
Mide yanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve ve çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalardan da uzak durmak gerekir. Dar ve sizi sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünüzü azdıracaktır. Üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.
Bitkiler, mide yanmasını iyileştirmeye yardımcı olur mu? Bilimsel bir veri olmamasına rağmen zencefilli şeker ve sakız, mide yanmasına iyi gelir. Soda, mide şikayetlerini azaltır. Ancak fazla tüketmemek gerekir. Yine öğünlerden sonra hafif bir yürüyüş, midenizi rahatlatarak ekşime ve yanmayı iyileştirir.
Hamilelerde mide yanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? Anne adaylarının mide bulantıları fazlaysa, az miktarda yemek tüketmeleri gerekir. Mide yanmasından kurtulmak istiyorsanız, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısınız.
Su tüketimi, mide yanmasını önlemeye yardımcı mıdır? Evet, sıvı ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmek şikayetleri azaltacaktır.
Mide yanmasını önlemek için ne yapmak gerekir? Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve ve çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalardan da uzak durmak gerekir. Dar ve sizi sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünüzü azdıracaktır. Üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.
Bitkiler, mide yanmasını iyileştirmeye yardımcı olur mu? Bilimsel bir veri olmamasına rağmen zencefilli şeker ve sakız, mide yanmasına iyi gelir. Soda, mide şikayetlerini azaltır. Ancak fazla tüketmemek gerekir. Yine öğünlerden sonra hafif bir yürüyüş, midenizi rahatlatarak ekşime ve yanmayı iyileştirir.
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