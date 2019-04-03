Ne kadar ekmek o kadar diyabet! Beyaz ekmek diyabetlilere iyi gelmiyor

hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Tansiyon, kolesterol, kalp, kanser ve diyabet,hastalıkların başında geliyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, kan şekerininbeslenmeden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyor. İlaçlarla tedavinin kesin bir çözüm olmadığını söyleyen Dr. Mark Hyman, şu bilgileri veriyor... Vücuttaki kan şekerinde oluşan dengesizlikler,beraberinde getiriyor.