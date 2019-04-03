Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Tansiyon, kolesterol, kalp, kanser ve diyabet, hayatı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, kan şekerinin genetik değil, beslenmeden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyor. İlaçlarla tedavinin kesin bir çözüm olmadığını söyleyen Dr. Mark Hyman, şu bilgileri veriyor... Vücuttaki kan şekerinde oluşan dengesizlikler, diyabet hastalığını beraberinde getiriyor.
- Sağlık
- 03.04.2019
- Gazete
Ne kadar ekmek o kadar diyabet! Beyaz ekmek diyabetlilere iyi gelmiyor
Gönüllerin sultanı beyaz ekmek, diyabetlilere iyi gelmiyor. İçerdiği gluten, kan şekerini yükseltiyor. Dr. Mark Hyman, “Sofrada bakliyatlara yer açın” diyor.
Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Tansiyon, kolesterol, kalp, kanser ve diyabet, hayatı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, kan şekerinin genetik değil, beslenmeden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyor. İlaçlarla tedavinin kesin bir çözüm olmadığını söyleyen Dr. Mark Hyman, şu bilgileri veriyor... Vücuttaki kan şekerinde oluşan dengesizlikler, diyabet hastalığını beraberinde getiriyor.
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