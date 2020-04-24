Mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır? İşte lokanta usülü evde mercimek çorbası yapılışı ve malzemeleri

Mercimek çorbası geleneksel lezzetlerden biri olmuştur. İftar sofrasında içilen çorba uzun saatler boyunca aç kalan midenizin ısınmasını ve rahatlamasını sağlar. Büyükten küçüğe çok sevilen mercimek çorbasının malzemelerini ve pratik tarifini hazırladık. Evde pratik bir şekilde hazırlayacağınız mercimek çorbasını iftarda afiyetle yiyebilirsiniz.



Malzemeler:

-1 su bardağı kırmızı mercimek

-1 adet soğan

-1 yemek kaşığı un

-1 adet havuç

-yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

-Tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

-1 litre su

-2 yemek kaşığı sıvı yağ



Sosu için:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Lokanta Usulü Mercimek Çorba Yapılışı:



-Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

-Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.

-Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir.

-Üzerine 1 lt su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir.

-Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir.

-Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir.

-Kıvamı koyu gelirse size bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır.

-Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.

-Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir. Afiyet olsun.

KIRMIZI MERCİMEĞİN FAYDALARI NELERDİR?



-Cilde iyi gelir. İçerisindeki antioksidan bileşenler sayesinde yaşlanmayı engeller, ciltteki yara ve aknelere iyi gelir.

-Zengin lif içeriği ayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.

-Diyabet hastaları için dıpru bir besindir. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini düzenler.

-Her gün düzenli olarak kırmızı mercimek tüketimi akciğer, bağırsak, göğüs kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

-Protein be mineral bakımından zengindir.

-Sindirimi kolaylaştırır.

-Kemik ve diş sağlığına iyi gelir. Osteoporoz riskini azaltır.

-Rahat bir hamilelik geçirmenize yardımcı olur.

-Lif bakımından oldukça zengin olan bu besin vücudunuzdaki kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığınızı korur.

