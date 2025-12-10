Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 09:11

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da kaydedilen son gelişmeler...

Falezler'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sami Kırkuşu 'nu son gören sevgilisi Sibel Yılmaz'ın anlatımları eksik kalan parçayı tamamlamaya yetmiyordu. Yayınımızın ardından akıllarda kalan sorulara yanıt aramak üzere Sibel Yılmaz ile birlikte olay yerindeydik. Olay günü Sami Kırkuşu ile romantik yürümelerinden bahseden Sibel Yılmaz, bu kez buluştukları vakit aralığını hatırlayamadı.

(Takvim Foto Arşiv)

Yayına bağlanan Sami Kırkuşu'nın arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu. Sami Kırkuşu'nun sevgilisi Sibel'i kıskandığını söyleyen izleyici, "Bu olayın açığa çıkmasını istiyorum" dedi. Sami Kırkuşu'nun arkadaşının ifadelerini başta yalan bulan Sibel Yılmaz ise yine çelişkili konuştu.

Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu ve sevgilisi Sibel Yılmaz'ın arasındaki gerilim gittikçe arttı. Kendisine söylenenlerin iftira olduğunu ve yalan ifadeler verildiğini söyleyen Sibel Yılmaz, "Sami'ye kızgın ve kırgınım. Beni bu pozisyona bıraktığı için öfkeliyim" dedi. Gördüklerini söylediğini açıklayan Sibel Yılmaz, yayını terk etti.