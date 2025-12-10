Müge Anlı canlı izle | Salim Kırkuşu nasıl öldü? Müge Anlı son bölüm ne oldu?
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
NE OLMUŞTU?
Falezler'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sami Kırkuşu'nu son gören sevgilisi Sibel Yılmaz'ın anlatımları eksik kalan parçayı tamamlamaya yetmiyordu. Yayınımızın ardından akıllarda kalan sorulara yanıt aramak üzere Sibel Yılmaz ile birlikte olay yerindeydik. Olay günü Sami Kırkuşu ile romantik yürümelerinden bahseden Sibel Yılmaz, bu kez buluştukları vakit aralığını hatırlayamadı.
Yayına bağlanan Sami Kırkuşu'nın arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu. Sami Kırkuşu'nun sevgilisi Sibel'i kıskandığını söyleyen izleyici, "Bu olayın açığa çıkmasını istiyorum" dedi. Sami Kırkuşu'nun arkadaşının ifadelerini başta yalan bulan Sibel Yılmaz ise yine çelişkili konuştu.
Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu ve sevgilisi Sibel Yılmaz'ın arasındaki gerilim gittikçe arttı. Kendisine söylenenlerin iftira olduğunu ve yalan ifadeler verildiğini söyleyen Sibel Yılmaz, "Sami'ye kızgın ve kırgınım. Beni bu pozisyona bıraktığı için öfkeliyim" dedi. Gördüklerini söylediğini açıklayan Sibel Yılmaz, yayını terk etti.