İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti

ABD'de İsrail'e yönelik kamuoyu desteği tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Anketler Amerikalılar arasında Filistin'e sempati duyanların İsrail'e sempati duyanlara göre arttığını ortaya çıkarırken milyarderler ise İsrail'e sempatiyi artırmak için çalışıyor.
İSRAİL AMERİKALILARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ
Middle East Eye'da Gregory Shupak imzalı köşe yazısında belirtilene göre Gallup'un temmuz ayında uyguladığı bir anket, Amerikalıların yüzde 32'sinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı onayladığını, yüzde 60'ının ise onaylamadığını ortaya koydu. Bu oran, bir önceki eylül ayına göre yüzde 10'luk bir düşüşü temsil ediyor.
ANKETLERDE ORTAYA ÇIKTI
Pew Araştırma Merkezi'nin bulguları, Amerikalı yetişkinlerin üçte birinin (yüzde 33) ülkenin İsrail'e çok fazla askeri yardım gönderdiğini düşündüğünü ortaya koydu. Bu oran, ABD'nin doğru miktarda (yüzde 23) veya yetersiz (yüzde 8) yardım sağladığını söyleyenlerden daha büyük bir nüfusa denk geliyor.
New York Times ve Siena'nın yaptığı bir anket, Amerikalıların Filistinlilere sempati duyanlarının, İsrail'e sempati duyanlardan biraz daha fazla olduğunu ortaya koydu.
İsrail ABD'de özellikle genç kuşakta desteğini kaybediyor. 18-34 yaş grubundaki gençlerin yalnızca yüzde 9'u İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekliyor. 18-29 yaş grubunun yüzde 42'si ABD'nin İsrail'e çok fazla askeri yardım sağladığını söylerken yüzde 21'i yardımın doğru ve hatta az olduğunu düşünüyor.
MİLYARDERLER İSRAİL İÇİN HAREKETE GEÇTİ
ABD'de milyarderler ise İsrail'e destek için harekete geçti. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan zengin teknoloji yatırımcılarına, Kongre üyelerinden farklı etkili isimlere kadar pek çok kişi bu değişimi TikTok'a bağladı.
MEDYAYA AGRESİF İSRAİL DAYATMASI
Pro-İsrail eğiliminin azalması ABD'nin Orta Doğu'daki emperyalist politikalarına desteğin gerilemesini de işaret ediyor. Hal böyleyken ABD egemen sınıfı güçlü medya organları üzerinde kontrolünü giderek daha agresif bir şekilde dayatmaya başlıyor.
TRUMP'IN TİKTOK HAMLESİ
ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için platformun çoğunluğunun bir veya daha fazla Amerikalıya ait olması gerektiğini belirten bir başkanlık emri yayımladı.
ORACLE ELE GEÇİRİYOR
Buna göre yazılım şirketi Oracle'ın liderliğindeki bir grup ABD'li yatırımcı, TikTok'un yüzde 65'inin kontrolünü ele geçiriyor.
Oracle, TikTok'un ABD operasyonlarını denetleyecek, kullanıcı verilerinin depolanması için bulut hizmetleri sağlayacak ve uygulamanın algoritmasını kontrol etmek için bir lisans alacak.
Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, İsrail ordusuna etkin bir şekilde sübvansiyon sağlayan ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları'nın (FIDF) en büyük bağışçılarından biri.