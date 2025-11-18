İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti

ABD'de İsrail'e yönelik kamuoyu desteği tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Anketler Amerikalılar arasında Filistin'e sempati duyanların İsrail'e sempati duyanlara göre arttığını ortaya çıkarırken milyarderler ise İsrail'e sempatiyi artırmak için çalışıyor.

İSRAİL AMERİKALILARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Middle East Eye'da Gregory Shupak imzalı köşe yazısında belirtilene göre Gallup'un temmuz ayında uyguladığı bir anket, Amerikalıların yüzde 32'sinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı onayladığını, yüzde 60'ının ise onaylamadığını ortaya koydu. Bu oran, bir önceki eylül ayına göre yüzde 10'luk bir düşüşü temsil ediyor.

ANKETLERDE ORTAYA ÇIKTI

Pew Araştırma Merkezi'nin bulguları, Amerikalı yetişkinlerin üçte birinin (yüzde 33) ülkenin İsrail'e çok fazla askeri yardım gönderdiğini düşündüğünü ortaya koydu. Bu oran, ABD'nin doğru miktarda (yüzde 23) veya yetersiz (yüzde 8) yardım sağladığını söyleyenlerden daha büyük bir nüfusa denk geliyor.

New York Times ve Siena'nın yaptığı bir anket, Amerikalıların Filistinlilere sempati duyanlarının, İsrail'e sempati duyanlardan biraz daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İsrail ABD'de özellikle genç kuşakta desteğini kaybediyor. 18-34 yaş grubundaki gençlerin yalnızca yüzde 9'u İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekliyor. 18-29 yaş grubunun yüzde 42'si ABD'nin İsrail'e çok fazla askeri yardım sağladığını söylerken yüzde 21'i yardımın doğru ve hatta az olduğunu düşünüyor.

MİLYARDERLER İSRAİL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD'de milyarderler ise İsrail'e destek için harekete geçti. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan zengin teknoloji yatırımcılarına, Kongre üyelerinden farklı etkili isimlere kadar pek çok kişi bu değişimi TikTok'a bağladı.