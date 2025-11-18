İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de İsrail’e destek tarihinin en düşük seviyelerine gerilerken, genç kuşak ve halkın önemli bir kısmı Filistin’e sempati duyuyor. Buna karşın milyarderler ve etkili isimler, TikTok’tan medya devlerine kadar geniş bir araçla İsrail yanlısı algıyı yeniden tesis etmeye çalışıyor; Oracle ve Ellison ailesi, kontrol ettikleri platformlar ve medya organları üzerinden bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

ABD'de İsrail'e yönelik kamuoyu desteği tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Anketler Amerikalılar arasında Filistin'e sempati duyanların İsrail'e sempati duyanlara göre arttığını ortaya çıkarırken milyarderler ise İsrail'e sempatiyi artırmak için çalışıyor.

İSRAİL AMERİKALILARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Middle East Eye'da Gregory Shupak imzalı köşe yazısında belirtilene göre Gallup'un temmuz ayında uyguladığı bir anket, Amerikalıların yüzde 32'sinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı onayladığını, yüzde 60'ının ise onaylamadığını ortaya koydu. Bu oran, bir önceki eylül ayına göre yüzde 10'luk bir düşüşü temsil ediyor.

ANKETLERDE ORTAYA ÇIKTI

Pew Araştırma Merkezi'nin bulguları, Amerikalı yetişkinlerin üçte birinin (yüzde 33) ülkenin İsrail'e çok fazla askeri yardım gönderdiğini düşündüğünü ortaya koydu. Bu oran, ABD'nin doğru miktarda (yüzde 23) veya yetersiz (yüzde 8) yardım sağladığını söyleyenlerden daha büyük bir nüfusa denk geliyor.

New York Times ve Siena'nın yaptığı bir anket, Amerikalıların Filistinlilere sempati duyanlarının, İsrail'e sempati duyanlardan biraz daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İsrail ABD'de özellikle genç kuşakta desteğini kaybediyor. 18-34 yaş grubundaki gençlerin yalnızca yüzde 9'u İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekliyor. 18-29 yaş grubunun yüzde 42'si ABD'nin İsrail'e çok fazla askeri yardım sağladığını söylerken yüzde 21'i yardımın doğru ve hatta az olduğunu düşünüyor.

Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon MuskNetanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk

MİLYARDERLER İSRAİL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD'de milyarderler ise İsrail'e destek için harekete geçti. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan zengin teknoloji yatırımcılarına, Kongre üyelerinden farklı etkili isimlere kadar pek çok kişi bu değişimi TikTok'a bağladı.

Siyonistler propaganda için TikTok'u kullanıyor, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturSiyonistler propaganda için TikTok'u kullanıyor, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

MEDYAYA AGRESİF İSRAİL DAYATMASI

Pro-İsrail eğiliminin azalması ABD'nin Orta Doğu'daki emperyalist politikalarına desteğin gerilemesini de işaret ediyor. Hal böyleyken ABD egemen sınıfı güçlü medya organları üzerinde kontrolünü giderek daha agresif bir şekilde dayatmaya başlıyor.

Influencerlar TikTok'ta İsrail propagandası yapmak için ödeme alıyor, Influencerlar TikTok'ta İsrail propagandası yapmak için ödeme alıyor,

TRUMP'IN TİKTOK HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için platformun çoğunluğunun bir veya daha fazla Amerikalıya ait olması gerektiğini belirten bir başkanlık emri yayımladı.

Oracle'dan İsrail propagandası, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturOracle'dan İsrail propagandası, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

ORACLE ELE GEÇİRİYOR

Buna göre yazılım şirketi Oracle'ın liderliğindeki bir grup ABD'li yatırımcı, TikTok'un yüzde 65'inin kontrolünü ele geçiriyor.

Oracle, TikTok'un ABD operasyonlarını denetleyecek, kullanıcı verilerinin depolanması için bulut hizmetleri sağlayacak ve uygulamanın algoritmasını kontrol etmek için bir lisans alacak.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, İsrail ordusuna etkin bir şekilde sübvansiyon sağlayan ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları'nın (FIDF) en büyük bağışçılarından biri.

Ellison ailesi Paramount'u satın aldı, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturEllison ailesi Paramount'u satın aldı, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

SİYONİST ELLISON AİLESİ SATIN ALDI

Geleneksel haber medyasında da benzer bir süreç yaşandı. Ağustos ayında, Ellison ailesinin medya şirketi Skydance (Larry Ellison tarafından finansal olarak desteklenen ve oğlu David tarafından yönetilen bir şirket), CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın aldı.

Konuşma özgürlüğüne ve Filistin özgürlüğüne şiddetle karşı çıkan Bari Weiss, CBS News'in genel yayın yönetmeni olarak atandı. Ellison ailesinin gözü şimdi HBO, TBS ve CNN'in sahibi olan Warner Bros Discovery'de.

CBS, ABD'deki tüm büyük kurumsal medya kuruluşları gibi, çoğunlukla Batı Asya'daki ABD-İsrail hedeflerine uygun içerikler üretiyor.

TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesiTikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi

