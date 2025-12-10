PODCAST CANLI YAYIN

Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!

Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenmişti.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

154 MİLYON DEĞERİNDEKİ ALTIN VE GÜMÜŞÜ ÇALDI

İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan katip Erdal Timurtaş eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

Erdal ve Esma Timurtaş (Takvim.com.tr)Erdal ve Esma Timurtaş (Takvim.com.tr)

Katibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.

Altınları böyle çaldı. (Takvim.com.tr)Altınları böyle çaldı. (Takvim.com.tr)

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.

Çalınan altınlar (DHA)Çalınan altınlar (DHA)

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Soruşturma derinleştirilirken gözaltı sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.

Çalınan altınlar (DHA)Çalınan altınlar (DHA)

ANNESİ, BABASI, KARDEŞİ... ALTINLARI ÇALMAYA YARDIM EDEN O KİŞİ...

Operasyon kapsamında; Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer (AA)Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer (AA)

DEVLET DOLANDIRICILARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulan "Thodex" isimli şirketin müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı ortaya çıkmıştı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, ekim ayında cezaevinde ölü bulunmuştu.

Mehmet Aydın (AA)Mehmet Aydın (AA)

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'A CEZA

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaşın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listedeAdli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaşın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede

