Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!

Operasyon kapsamında; Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer (AA)

DEVLET DOLANDIRICILARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulan "Thodex" isimli şirketin müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı ortaya çıkmıştı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ



Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, ekim ayında cezaevinde ölü bulunmuştu.