Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!
Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenmişti.
154 MİLYON DEĞERİNDEKİ ALTIN VE GÜMÜŞÜ ÇALDI
İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan katip Erdal Timurtaş eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.
Katibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Soruşturma derinleştirilirken gözaltı sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.
ANNESİ, BABASI, KARDEŞİ... ALTINLARI ÇALMAYA YARDIM EDEN O KİŞİ...
Operasyon kapsamında; Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.
DEVLET DOLANDIRICILARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulan "Thodex" isimli şirketin müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı ortaya çıkmıştı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.
CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ
Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, ekim ayında cezaevinde ölü bulunmuştu.
TOSUNCUK MEHMET AYDIN'A CEZA
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.