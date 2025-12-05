PODCAST CANLI YAYIN

Netflix tekeli ele geçiriyor! Hollywood'un sonu mu? Warner Bros'u 82.7 milyar dolara satın alıyorlar

Netflix sinemada tekeli ele geçiriyor. Netflix'in, Warner Bros. Discovery (WBD) medya şirketini 82,7 milyar dolarlık işletme değerinden satın almak için bağlayıcı bir anlaşma yaptığı bildirildi. Netflix'in hisse başına 27,75 dolar karşılığında satın almak için anlaşmanın içinde HBO Max de var. Hal böyleyken akıllara "Netflix tekelleşiyor mu?" sorusu geldi.

Netflix tekeli ele geçiriyor! Hollywood'un sonu mu? Warner Bros'u 82.7 milyar dolara satın alıyorlar

Netflix sinemada tekeli ele geçiriyor. Stüdyo ve yayın platformunu Netflix'in, Warner Bros. Discovery (WBD) medya şirketini 82,7 milyar dolarlık işletme değerinden satın almak için bağlayıcı bir anlaşma yaptığı bildirildi.

HİSSE BAŞINA 27,75 DOLAR

Netflix ve Warner Bros. Discovery'dan yapılan ortak açıklamada, her iki şirketin Netflix'in WBD'yi film ve televizyon stüdyoları dahil olmak üzere hisse başına 27,75 dolar karşılığında satın almak için anlaştığı belirtildi.

Satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceğinin aktarıldığı açıklamada, Netflix'in WBD hissesi başına 27,75 dolar nakit ödeyeceği ifade edildi. Bu rakam, WBD'nin değerini 72 milyar dolara çıkarırken, borçlar dahil satın alma değeri 82,7 milyar dolar olarak açıklandı. WBD hissedarlarına yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi de planlanıyor.

WARNERBROS DA HBO DA EL DEĞİŞTİRİYOR

Satın alma sadece WBD'nin film ve televizyon stüdyolarını değil, aynı zamanda streaming hizmeti HBO Max'i de içeriyor.

Söz konusu satın alma işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satın alma anlaşmasının, film sektöründe yeni bir dev şirket oluşturması ve tekelleşme tartışmalarını artırması bekleniyor. İki şirketin birlikte dünya çapında yaklaşık 450 milyon abonesi bulunuyor.

NETFLIX TEKELLEŞİYOR MU?

Bazı ABD'li yetkililer, söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda, Netflix'in dijital yayın piyasasında "çok güçlü" hale geleceğine dair endişelerini dile getirmişti.

Daha önce Time Warner adıyla faaliyet gösteren WBD, 2016'da AT&T tarafından 85 milyar dolara satın alınmış, 2022'de Discovery Inc. ile birleşmişti

Yüksek borcu bulunan WBD'nin satılması, dijital dönüşümle sarsılan medya sektöründe son yıllarda hız kazanan birleşme trendinin yeni bir örneği olarak görülüyor.

Netflix'in yanı sıra, medya şirketleri Paramount, Skydance ve Comcast da satın alma teklifi sunmuştu. Son yıllarda küresel eğlence sektörüne yönelik büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiren Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun da (PIF) WBD'yi satın almak için devreye girdiği iddia edilmişti.

