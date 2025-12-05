Netflix tekeli ele geçiriyor! Hollywood'un sonu mu? Warner Bros'u 82.7 milyar dolara satın alıyorlar

Netflix sinemada tekeli ele geçiriyor. Stüdyo ve yayın platformunu Netflix'in, Warner Bros . Discovery (WBD) medya şirketini 82,7 milyar dolarlık işletme değerinden satın almak için bağlayıcı bir anlaşma yaptığı bildirildi.

Netflix tekelleşiyor mu?, AA

HİSSE BAŞINA 27,75 DOLAR

Netflix ve Warner Bros. Discovery'dan yapılan ortak açıklamada, her iki şirketin Netflix'in WBD'yi film ve televizyon stüdyoları dahil olmak üzere hisse başına 27,75 dolar karşılığında satın almak için anlaştığı belirtildi.

Satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceğinin aktarıldığı açıklamada, Netflix'in WBD hissesi başına 27,75 dolar nakit ödeyeceği ifade edildi. Bu rakam, WBD'nin değerini 72 milyar dolara çıkarırken, borçlar dahil satın alma değeri 82,7 milyar dolar olarak açıklandı. WBD hissedarlarına yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi de planlanıyor.