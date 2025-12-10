PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de yeni İslamafobi vakası! Şimdi de Müslüman hakları grubu CAIR hedefte: Yabancı terör örgütü listesine alındı

ABD’de İslamofobi dalgasına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay Texas Valisi’nin ABD’de önde gelen Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konsey CAIR’ı “yabancı terör örgütü” ilan etmesinin ardından şimdi de Florida Valisi Ron DeSantis aynı karara imza attı. Uzmanlar, bu adımın hem hukuken geçersiz hem de anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, Müslüman toplumu hedef alan bu söylemlerin ülkede yükselen nefret iklimini daha da derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

Florida Valisi Ron DeSantis ABD'de önde gelen Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)'i "yabancı terör örgütü" ilan etti. Bu İslamafobik karara karşı CAIR dava açma sürecine başladığını açıkladı. Florida'nın kararı, geçtiğimiz ay benzer bir adım atan Texas Valisi Greg Abbott'ın ardından ikinci Cumhuriyetçi eyalet girişimi oldu.

Texas Valisi Greg Abbott da geçtiğimiz ay CAIR'i terör örgütü ilan etmişti (Foto:AP)Texas Valisi Greg Abbott da geçtiğimiz ay CAIR'i terör örgütü ilan etmişti (Foto:AP)

CAIR'DEN AÇIKLAMA: ANAYASAYA AYKIRI VE İFTİRA NİTELİĞİNDE

Al Jazeera'nın haberine göre; Florida CAIR'ın geçici direktörü Hiba Rahim, Florida Valisi DeSantis'in kararının gruba yönelik doğrudan bir etkisi olmayacağını, ancak Florida ve genel olarak ABD'de İslamofobiyi körükleyebileceğini söyledi.

Rahim, "Her gün yaptığımız gibi sivil özgürlükleri savunmaya, Amerikan Müslümanlarını ve toplumu korumaya, Anayasa'yı savunmaya devam edeceğiz." dedi. CAIR, Texas kararında olduğu gibi Florida'nın kararına da hukuki olarak itiraz etmeye hazırlanıyor ve adımı "anayasaya aykırı, iftira niteliğinde" olarak nitelendiriyor.

Florida Valisi Ron DeSantis (Foto: AP)Florida Valisi Ron DeSantis (Foto: AP)

ALINAN KARAR SEMBOLİK, FEDERAL HÜKÜMET TARAFINDAN TANINMIYOR

Vali DeSantis, yayımladığı kararname ile CAIR'ın Hamas ile bağlantısı olduğunu iddia etti ve eyalet kurumlarına "bu gruba maddi destek sağlayanlara karşı harekete geçin" çağrısı yaptı. Ancak eleştirmenlere göre DeSantis'in hamlesi büyük ölçüde sembolik, çünkü:

ABD'de bir örgütün "yabancı terör örgütü" ilan edilmesi yalnızca federal hükümetin yetkisi altında.

CAIR, ABD'de onlarca eyalette şubesi bulunan, çalışanları ve bağışçıları büyük ölçüde Amerikan vatandaşı olan bir yerli sivil toplum kuruluşu. Bu nedenle "yabancı" olarak sınıflandırılması hukuken mümkün değil.

"Terörizme maddi destek" suçlaması ciddi bir federal suç olup bunun için yargı süreci gerekir; CAIR hakkında böyle bir resmi suçlama bulunmuyor.
ABD hükümeti, CAIR'ı terör örgütü olarak tanımıyor. 1994'te kurulan kuruluşun ABD genelinde yaklaşık 24 eyalette şubesi bulunuyor.

CAIR (Foto:AP)CAIR (Foto:AP)

FLORIDA VALİSİ DESANTİS: "DAVA AÇSINLAR MEMNUNİYET DUYARIM"

DeSantis, CAIR'ın dava açma planını değerlendirdiği açıklamasında, bu davanın eyalete "bankacılık kayıtlarını isteme hakkı" vereceğini savundu.

Ancak hukuk uzmanları, devlet makamlarının gerçek bir suç şüphesi olması hâlinde zaten arama izni çıkarabileceğini belirtiyor.

Rahim ise bu tehdidi önemsemediklerini vurgulayarak "Biz de memnuniyet duyarız, mahkemede görüşürüz." dedi.

Fransada bir cami ve Türk derneğine islamofobik saldırı gerçekleştirildiFransada bir cami ve Türk derneğine islamofobik saldırı gerçekleştirildi
Fransa'da bir cami ve Türk derneğine islamofobik saldırı gerçekleştirildi

ABD'DE YÜKSELEN İSLAMAFOBİ DALGASI

Ülkede son olarak CAIR'ın hedef alınması, ABD'de son dönemde artan İslamofobi dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçi siyasetçilerin ve Trump müttefiklerinin son aylarda Müslüman karşıtı söylemlerini sertleştirdiği belirtiliyor.

ABD'de İslamafobi giderek artıyorABD'de İslamafobi giderek artıyor

FEDERAL HÜKÜMETTEN HUKUKSUZ KARARA AÇIKLAMA GELMEDİ

DeSantis'in CAIR'a yönelik kararına ilişkin henüz federal makamlar tarafından bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Donald Trump ise yakın dönemde Müslüman göçmenlere yönelik sert açıklamalarını artırmış durumda. Somali kökenli ABD vatandaşlarını "çöp" olarak nitelemesi ve geçmişte Müslümanların ABD'ye girişini yasaklama çağrıları hâlâ tartışma konusu.

ABDnin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze alçak saldırı: Davut Yıldızı gibi semboller çizildiABDnin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze alçak saldırı: Davut Yıldızı gibi semboller çizildi
ABD'nin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze alçak saldırı: Davut Yıldızı gibi semboller çizildi

