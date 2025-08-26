Araç muayene ücretleri 2025 güncellendi! İşte araç türüne göre yeni fiyat listesi

Araç sahipleri, muayene işlemlerinde ödeyecekleri ücretleri araç türüne göre öğrenebilecek. İşte güncel fiyat listesi...
🚍 Otobüs, kamyon, çekici ve tanker ücretleri
-
Periyodik Muayene: 3.543,60 TL
-
Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.771,80 TL
-
İki Hizmet Birlikte: 4.429,50 TL
-
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL
🚗 Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork
-
Periyodik Muayene: 2.620,80 TL
-
Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.310,40 TL
-
İki Hizmet Birlikte: 3.276,00 TL
-
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL
🚜 Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet
-
Periyodik Muayene: 1.334,40 TL
-
Bu araç gruplarında egzoz emisyon ölçümü ve yola elverişlilik muayenesi uygulanmıyor.