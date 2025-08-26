Araç muayene ücretleri 2025 güncellendi! İşte araç türüne göre yeni fiyat listesi

Araç muayenesi için randevu almak isteyen sürücüler, TÜVTÜRK 'ün resmi internet sitesi üzerinden plaka ve ruhsat bilgilerini girerek istasyon seçimi yapabiliyor. Ayrıca 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden de randevu oluşturmak mümkün.



✔️ Otomobil, minibüs ve kamyonetler için 2025 yılı periyodik muayene ücreti 2.620,80 TL oldu.

✔️ Ağır vasıta grubundaki araçlar (otobüs, kamyon, çekici, tanker) için ise ücret 3.543,60 TL olarak belirlendi.

✔️ Motosiklet ve traktör sahipleri ise 1.334,40 TL ödeyecek.