Araç muayene ücretleri 2025 güncellendi! İşte araç türüne göre yeni fiyat listesi

Türkiye’de trafiğe çıkan her araç için zorunlu olan periyodik muayene ücretleri 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle denetimleri gerçekleştiren TÜVTÜRK, otomobil, motosiklet, kamyon, otobüs ve traktörler için uygulanacak yeni fiyat tarifesini duyurdu.

Araç sahipleri, muayene işlemlerinde ödeyecekleri ücretleri araç türüne göre öğrenebilecek. İşte güncel fiyat listesi...

🚍 Otobüs, kamyon, çekici ve tanker ücretleri

  • Periyodik Muayene: 3.543,60 TL

  • Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.771,80 TL

  • İki Hizmet Birlikte: 4.429,50 TL

  • Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL

🚗 Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork

  • Periyodik Muayene: 2.620,80 TL

  • Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.310,40 TL

  • İki Hizmet Birlikte: 3.276,00 TL

  • Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL

🚜 Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet

  • Periyodik Muayene: 1.334,40 TL

  • Bu araç gruplarında egzoz emisyon ölçümü ve yola elverişlilik muayenesi uygulanmıyor.

📌 Randevu nasıl alınır?

Araç muayenesi için randevu almak isteyen sürücüler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden plaka ve ruhsat bilgilerini girerek istasyon seçimi yapabiliyor. Ayrıca 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden de randevu oluşturmak mümkün.


✔️ Otomobil, minibüs ve kamyonetler için 2025 yılı periyodik muayene ücreti 2.620,80 TL oldu.
✔️ Ağır vasıta grubundaki araçlar (otobüs, kamyon, çekici, tanker) için ise ücret 3.543,60 TL olarak belirlendi.
✔️ Motosiklet ve traktör sahipleri ise 1.334,40 TL ödeyecek.

