Togg Avrupa yollarında: Almanya’ya ilk teslimatlarını yaptı

Eylül ayı itibarıyla Almanya pazarında satışa başlayan Togg, hem T10X hem de T10F modellerini kullanıcılarla buluşturarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Stuttgart'ta bulunan Togg merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıktı.

Duygu Zeybek ise ilk siparişi vermekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Almanya'da bir Türk otomobilinin sürülebilmesi bile bizim için mutluluk. Bunu yaşadığımız için, bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz Türkiye'ye. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aracını teslim alan Hüsamettin Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada Togg 'a sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Anlatılacak çok şey var da insan birdenbire kilitleniyor. Niye; Yani geçmişe baktığın zaman bir araba yapıldığı zamanda başbakan asılmış. Şimdi ise şu anda Almanya 'da bugün yerli üretilen arabaya biniyoruz. Güzel bir şey. Şimdiye kadar bizim araçlarda yerli üretim Petlas'lar vardı. Şimdi de yerli üretim araç kullanacağız. Güzel bir şey. Yani anlatılmayacak bir şey." dedi.

"GURUR VERİCİ VE FİYATI UYGUN"

Almanya'da ön siparişlerin başladığı ilk gün Togg'u satın alan Ali Aydoğan da, "Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz." dedi.

Aydoğan, "Kendi arabamızı Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde kullanmak bizim için çok gurur verici şeydi ve mutluyuz. Bugün burada olmaktan, arabamı teslim almaktan, Türk arabasını, kendi yerli malımızı kullanabilmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Togg'un azimle emek verilince neler başarılabileceğini gösterdiğini belirten Aydoğan, "Akıllı telefon gibi bir akıllı bir cihazın üretilmesi çok çok güzel bir şey. Ben Alman arabası olarak Porsche kullanıyorum. O da elektrik. Şimdiki o Togg'da fiyat olarak ve de kıyaslanınca içindeki bütün uygulamaları hani bence çok üstün bir kalitede ve de daha fazlası aksesuar olarak da çok çok daha fazla. Fiyatı da benim için fevkalade uygun bir şey yani. Avrupa pazarında tutması gereken bir fiyat." ifadelerini kullandı.

Ali Aydoğan'ın eşi Maria Aydoğmuş ise "Genel olarak Avrupa'daki diğer otomobillere bakıyorum ve bunun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum." dedi.