PODCAST CANLI YAYIN

Togg Avrupa yollarında: Almanya’ya ilk teslimatlarını yaptı

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı Almanya’da kullanıcılarla buluştu. Stuttgart’ta yapılan teslimatlarla T10X ve T10F modelleri Almanya yollarına çıktı. Almanya’daki servis ve deneyim alanlarının kısa sürede genişletilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi:
Togg Avrupa yollarında: Almanya’ya ilk teslimatlarını yaptı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, Avrupa'daki ilk teslimatlarını Almanya'da gerçekleştirdi.

Eylül ayı itibarıyla Almanya pazarında satışa başlayan Togg, hem T10X hem de T10F modellerini kullanıcılarla buluşturarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Stuttgart'ta bulunan Togg merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıktı.

Togg'un Avrupa'daki tanıtımı, 8 Eylül 2025'te Münih'teki IAA Mobility fuarında yapılmış, ön sipariş süreci ise 29 Eylül'de başlatılmıştı.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

"ALMANYA'DA YERLİ ÜRETİLEN ARABAYA BİNİYORUZ"

Aracını teslim alan Hüsamettin Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada Togg'a sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Anlatılacak çok şey var da insan birdenbire kilitleniyor. Niye; Yani geçmişe baktığın zaman bir araba yapıldığı zamanda başbakan asılmış. Şimdi ise şu anda Almanya'da bugün yerli üretilen arabaya biniyoruz. Güzel bir şey. Şimdiye kadar bizim araçlarda yerli üretim Petlas'lar vardı. Şimdi de yerli üretim araç kullanacağız. Güzel bir şey. Yani anlatılmayacak bir şey." dedi.

Duygu Zeybek ise ilk siparişi vermekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Almanya'da bir Türk otomobilinin sürülebilmesi bile bizim için mutluluk. Bunu yaşadığımız için, bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz Türkiye'ye. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

"GURUR VERİCİ VE FİYATI UYGUN"

Almanya'da ön siparişlerin başladığı ilk gün Togg'u satın alan Ali Aydoğan da, "Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz." dedi.
Aydoğan, "Kendi arabamızı Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde kullanmak bizim için çok gurur verici şeydi ve mutluyuz. Bugün burada olmaktan, arabamı teslim almaktan, Türk arabasını, kendi yerli malımızı kullanabilmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Togg'un azimle emek verilince neler başarılabileceğini gösterdiğini belirten Aydoğan, "Akıllı telefon gibi bir akıllı bir cihazın üretilmesi çok çok güzel bir şey. Ben Alman arabası olarak Porsche kullanıyorum. O da elektrik. Şimdiki o Togg'da fiyat olarak ve de kıyaslanınca içindeki bütün uygulamaları hani bence çok üstün bir kalitede ve de daha fazlası aksesuar olarak da çok çok daha fazla. Fiyatı da benim için fevkalade uygun bir şey yani. Avrupa pazarında tutması gereken bir fiyat." ifadelerini kullandı.

Ali Aydoğan'ın eşi Maria Aydoğmuş ise "Genel olarak Avrupa'daki diğer otomobillere bakıyorum ve bunun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

"MERCEDES'İ Mİ TOGG ALMAK İÇİN VERDİM"

Togg sahibi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Hasan Aygüneş de,

"Mercedes'im vardı. Mercedes'imi Togg'u alabilmek için geri verdim. Togg'u, sürdüm ve çok beğendim. Gerçekten de diğerlerinden hiç arkada kalmamışız. Ya o kadar geç başlamamıza rağmen geçmişiz bile adamları. Yani Almanya'da onlardan daha güzel bir araba yapmamız gerçekten de çok bir gurur kaynağı benim için. Ve hiç düşünmedim. Yani eşimle, ailemle konuştum, hemen dedik, hemen almamız lazım. Yani hem Türkiye'mizi destek olarak hem de arabanın gerçekten de çok güzel olması bizi hiç ürküttürmedi." ifadelerini kullandı.

Aygüneş, Togg'un Türkiye için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, "Yani 1960'larda Devrim arabasını filan yapmaya uğraştık, ne yazık ki olmadı. Bu sefer iyi bir Cumhurbaşkanımızın gayretiyle TOGG güzel bir araba yaptı. Gürcan Karakaş'ın fedakârlık ederek Almanya'yı bırakıp da Türkiye'ye gidip böyle bir misyona önderlik etmesi çok gurur verici. Teşekkür ederim ona. Gerçekten de güzel bir şey yaptılar, güzel bir şey başardılar. Bütün ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Aracını teslim alan Aslıhan Arzıman da "Biz zaten uzun zamandır bekliyorduk bu aracı. İlklerden de olmak çok mutluluk verici." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

ALMANYA'DA TESLİMAT VE SERVİS AĞI GENİŞLİYOR

Bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldız alan T10X ve T10F modelleriyle Avrupa pazarında yer alan Togg, Almanya'daki teslimat ve servis ağını hızla genişletiyor.

İlk teslimat noktası olarak Kelheim'in belirlendiği, kısa süre içinde Neuss'ta da yeni bir merkezin devreye alınacağı bildirildi. Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servisler hizmet verirken, Münih başta olmak üzere yeni şehirlerde altyapı çalışmaları sürüyor.

Köln, Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg'da test sürüşleri Trumore uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Köln, Hamburg ve Frankfurt'ta geçici "pop-up" mağazalar kullanıcıların hizmetine açılmış durumda.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

DİJİTAL EKOSİSTEM ALMANYA'DA DA DEVREDE

Togg'un dijital platformu Trumore, Almanya'daki kullanıcılar için siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçleri dijital olarak sunuyor.
Araç içi servisler, rota ve şarj planlama özellikleriyle kişiselleştirilmiş deneyimler Almanya'da da devreye alınırken, yakın dönemde eklenecek enerji çözümleri Togg'un Avrupa'daki mobilite ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama talebi! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
D&R
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
İdefix
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?