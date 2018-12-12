Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından biri olan Alman üreticiVolkswagen (VW), uzunca bir süredir beklenen yatırım kararını sonunda aldı. Ocak-Kasım döneminde 58 bin 483 adetlik araç satışıyla pazarın en çok satan ikinci markası olan VW, 2022 yılında Türkiye'de üretime başlamayı hedefliyor.

VW'nin Almanya'daki üretim tesislerinde elektrikli modellerine yer açmak ve Skoda'nın artan talebine cevap verebilmek için söz konusu kararı aldığı belirtiliyor. Peki ama, yeni bir tesis açmak için bir süredir lokasyon arayışında olan VW, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye arasında neden ülkemizi seçti? Gelin birlikte bakalım.