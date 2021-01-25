Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı illerdeki hizmetli memur kadrosuna 90 personel alınacağını duyurduğu bir ilan yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerdeki emniyet müdürlüklerinin, Özel Harekat Başkanlığına, Özel Harekat Müdürlüklerine, Siber Suçlara, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, Tank Koruma Daire Başkanlığına, Koruma Daire Başkanlığına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, Takviye Hazır Kuvvete, Kriminal Polis Laboratuvarları birimlerine personel alımı yapılacak. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
EGM MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 25 Ocak Pazartesi itibariyle başladı. EGM, müracaatların 29 Ocak 2021 tarihine kadar 81 şehirdeki il emniyet müdürlükleri personel daire başkanlıklarına yapılacağını söyledi.
EGM MEMUR ALIMI İLLERİ VE KONTENJANLARI
Afyonkarahisar 2, Ankara 7, Antalya 5, Bingöl 2, Düzce 2, Giresun 2, Kars 5, Mersin 5, Ordu 2, Rize 2, Şırnak 2, Koruma Daire Başkanlığı 4, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 4, Tanık Koruma Daire Başkanlığı 2, Özel Harekat Başkanlığı 4, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı 4, Adana Özel Harekat Müdürlüğü 4 memur alımı yapılacak.
Antalya Özel Harekat Müdürlüğü 4, Trabzon Özel Harekat Müdürlüğü 4, Samsun Özel Harekat Müdürlüğü 1, Konya Özel Harekat Müdürlüğü 2, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı 1, Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Ankara Takviye Hazır Kuvvet 4, İstanbul Takviye Hazır Kuvvet 10 olmak üzere 90 hizmetli memur alımı yapılacak.