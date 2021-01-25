MÜLAKAT ŞARTI VAR MI?

-Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

-Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

-Genel yetenek ve genel kültürü,

-Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

-Her bir kriter yüz puan üzerinden değerlendirilir. Adayın sınavda başarılı sayılabilmesi için her bir kriterin aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan alması gerekir. Herhangi bir kriterden yetmişin altında puan alan aday başarısız sayılır.