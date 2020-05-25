2020 bekçi alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamalar geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. 2020 bekçi alımı ilanı binlerce aday tarafından bekleniyor. EGM tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Detaylar takvim.com.tr'de
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar hakkında bir gelişme olduğu zaman haberimizin içerisine eklenecektir.
İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
2 BİN KİŞİLİK YEDEK BEKÇİ ALIMI BEKLENİYOR!
Adayların, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve mahalle bekçilerinde yedek bekçi alımı kontenjanından alınması konusunda İçişleri Bakanlığından talepleri vardı. Bakan Soylu'nun bu konudaki açıklaması bekçi alımlarında yedek kontenjandan istihdam olmayacağı anlamına geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2020 yılında 10.000 kişilik kontenjanı ayrılacağı ifade edilmişti. Bunların 8.000 kişisi başvurularının tamamlanıp istihdamı sağlandı. Kalan 2000 kontenjan için ne zaman alım yapılacağı merak konusu oldu.
BEKÇİ ALIMI 2020 ŞARTLARI NEDİR?
Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlandı;
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."