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  • 12.02.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 09:13

2020 yılı ve 41 bin personel alım şartları nedir? Hemen verilecek! Günlük 85 lira harçlık nasıl alınır?

2020 yılı ve binlerce personel ve memur alımı yapacak. Vatandaşlar her gün ilanları yakından takip ediyor. genelinde işveren, İşkur üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131'i beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. 2020 Şubat ayı itibari ile İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

Hemen verilecek! Günlük 85 lira harçlık nasıl alınır?

2020 yılı Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu kurumu ilanlarına online başvurmak mümkündür. Türkiye genelinde milyonlarca iş arayan vatandaşın merakla beklediği memur alımı ilanlarının yayımlandığı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden iş arayanlar için çok önemli bir açıklama yapıldı. DPB kapandı artık memur ve personel alım ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak. Peki günlük 85 lira harçlık nasıl alınır?

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