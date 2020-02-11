2020 yılı Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu kurumu ilanlarına online başvurmak mümkündür. Türkiye genelinde milyonlarca iş arayan vatandaşın merakla beklediği memur alımı ilanlarının yayımlandığı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden iş arayanlar için çok önemli bir açıklama yapıldı. DPB kapandı artık memur ve personel alım ilanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak. Peki günlük 85 lira harçlık nasıl alınır?

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