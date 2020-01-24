EKPSS 2020 başvuru işlemleri başladı. 2020 EKPSS için meraklı bekleyişini sürdüren engelli memur adayları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzeirnde yayımlanan EKPSS tercih kılavuzunda; sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemlere ulaşabilecekler. Yazımızda, 2020 KPSS başvuru ve kura başvuru detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Peki, EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru şartları nedir? EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 EKPSS başvuru kılavuzu...

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

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EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 EKPSS kura başvuruları ise 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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