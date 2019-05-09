İŞKUR aracılığıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 personel alımında sözlü mülakat süreci devam ediyor. Mülakatların başlamasının ardından gözler mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 bin 243 personel alımı için detaylar 30 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Adaylar süreç devam ederken İŞKUR GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna merakla yanıt arıyor.

İŞKUR GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SÜREÇ VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

19 Nisan 2019 - İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağırılan yedek adayların son evrak teslim tarihi

30 Nisan 2019 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında yayımlanması

06 - 17 Mayıs 2019 - Sözlü sınavların gerçekleştirilmesi

GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan takvimde sözlü sınavlar 6 Mayıs tarihinde başladı. Mülakatlarda son tarih ise 17 Mayıs olarak belirlendi.