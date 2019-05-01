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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 11:49

şartsız personel alıyor! İşte şartlar

, ülke genelinde yer alan kurumlarına bazı alımlar yapmaktadır. Buna göre resmi internet sitesi üzerinde yer alan ilanlara göre alımı yapılıyor.

İŞKUR KPSS şartsız personel alıyor! İşte şartlar

Başvurular, resmi sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu () tarafından yapılan alımlarına başvuru yapacak adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilanların detaylı kriterlerini görebilir ve kendilerine uygun olan ilana için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her ilanın şartları farklı olup ortak başvuru şartları şu şekildedir:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı () şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güleryüzlü ,Sabırlı, İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

- Eğitim koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışarak; her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak hazırlanmasından sorumlu olabilecek.

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