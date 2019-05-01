İŞKUR KPSS şartsız personel alıyor! İşte şartlar

Başvurular, Türkiye İş Kurumu resmi sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan Okul Öncesi Öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilanların detaylı kriterlerini görebilir ve kendilerine uygun olan ilana için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her ilanın şartları farklı olup ortak başvuru şartları şu şekildedir:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güleryüzlü ,Sabırlı, İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

- Eğitim koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışarak; her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak hazırlanmasından sorumlu olabilecek.