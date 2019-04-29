İstifa edene maaş verilecek! İşte başvuru şartları

İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR'un verdiği işsizlik maaşı büyük bir ilgi görüyor. İşsizlik maaşı ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor.

Eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor.

İSTİFA EDENLERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?



Eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK'ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor.