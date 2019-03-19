Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi (PA) tarafından yayınlanan ilana göre 8 bin bekçi alınacak. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, 8 bin bekçi alımı için askerlik şartı var mı? Bekçi alımı için başvuru şartları neler? 219 bekçilik sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart - 01 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını https://pa.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapabilecek.

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BEKÇİ ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130 TL'dir.

Adaylar sınav ücretlerini 1 Nisan 2019 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün HalkbankGölbaşı Şubesi/ANKARA "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı"isimli hesabına yatıracaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

* Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

* Başvuru yaptığıilsınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyorolmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001tarihindeveöncesindedoğmuş olmak) ve 31yaşından gün almamış (18/03/1989tarihindevesonrasındadoğmuş olmak) olmak,

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Terör örgütleriile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması vearşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Sınav başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,(Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adetbiyometrikfotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,k)SağlıkBilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsailaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.)(Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir

Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.

3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4. Yazılı sınavdanbaşarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden(www.pa.edu.tr)kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.