TCDD kura sonuçları sorgulama ekranı! TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TCDD 'nin 780 sürekli işçi alımı kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 16 Aralık 2025'te yapıldı. Çalışma adreslerine göre oluşturulan iş gücü talepleri İŞKUR resmi internet sitesinde yayımlanırken, adaylar başvuru işlemlerini de yine İŞKUR'un çevrim içi sistemi üzerinden tamamladı. Peki TCDD kura sonuçları nasıl öğrenilir?

(Kaynak: AA)

TCDD 780 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI DUYURULDU MU?

TCDD tarafından yayımlanan iş gücü taleplerine başvuru yapan ve İŞKUR aracılığıyla oluşturulan nihai listede yer alan adaylar için kura süreci tamamlandı. 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da noter gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimiyle, her bir pozisyon için ihtiyaç duyulan sayıda asıl aday ile bunun dört katı kadar yedek aday belirlendi.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi kapsamında vinç operatörü, demiryolu hat bakım personeli, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ile elektronik işçisi kadroları için alım yapıldı.