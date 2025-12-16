PODCAST CANLI YAYIN

TCDD kura sonuçları sorgulama ekranı! TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 780 kişilik işçi alımı sürecinde gözler kura sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi 346, sözlü sınav yöntemiyle ise 434 personelin istihdam edileceği alım için başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Peki TCDD kura sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi:
TCDD kura sonuçları sorgulama ekranı! TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TCDD'nin 780 sürekli işçi alımı kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 16 Aralık 2025'te yapıldı. Çalışma adreslerine göre oluşturulan iş gücü talepleri İŞKUR resmi internet sitesinde yayımlanırken, adaylar başvuru işlemlerini de yine İŞKUR'un çevrim içi sistemi üzerinden tamamladı. Peki TCDD kura sonuçları nasıl öğrenilir?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TCDD 780 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI DUYURULDU MU?

TCDD tarafından yayımlanan iş gücü taleplerine başvuru yapan ve İŞKUR aracılığıyla oluşturulan nihai listede yer alan adaylar için kura süreci tamamlandı. 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da noter gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimiyle, her bir pozisyon için ihtiyaç duyulan sayıda asıl aday ile bunun dört katı kadar yedek aday belirlendi.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi kapsamında vinç operatörü, demiryolu hat bakım personeli, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ile elektronik işçisi kadroları için alım yapıldı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TCDD.GOV.TR ÜZERİNDEN KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonucunda asıl listede yer alan adayların, iş gücü talebinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespiti amacıyla istenen belgeleri, TCDD'nin resmi internet sitesi olan tcdd.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Kura sonuçlarına ise tcdd.gov.tr üzerinden yayımlanan "kura sonuç sorgulama" başlığı altından ulaşılabiliyor. İlgili sayfada paylaşılan PDF listelerinde, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak adayların "Asıl" ya da "Yedek" listede yer alıp almadıkları kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Borsa İstanbul
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
D&R günün fırsatı
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Güllü soruşturmasında oğul Tuğberk Yağız için iki dosya: Hem müşteki hem şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
Yılbaşı öncesi kafe ve restorantlara sıkı denetim: Ekipler sahaya indi
Gazze’ye Alcatraz! 1,7 milyar dolarlık plan: Trump müteahhitlere baskı yapıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Müge Anlı’da kan donduran cinayet iddiası! 4 yaşındaki Emine tespih makinesinde mi katledildi?
Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş