TYP BAŞVURU SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 2023 TYP sonuçlarına nasıl bakılır? Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye...

Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye, Çanakkale, Yüreğir, Niğde, Adıyaman, Kırklareli, Ankara, Çankırı TYP başvuru sonuçları sıkça araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''2023 TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYP sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte il il son durum...
TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ
👉Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)
👉Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)
👉Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)
👉Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)
👉Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)