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TYP BAŞVURU SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 2023 TYP sonuçlarına nasıl bakılır? Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye...

TYP kapsamında personel alımları yapılacak. Başvurular 16 Ekim'de sona ererken, gözler sonuçlara çevrildi. Peki 2023 TYP başvuru sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman yayınlanacak? 2023 TYP sonuçlarına nasıl bakılır? Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 18:46 Güncelleme 16 Ekim 2023, 18:48
TYP BAŞVURU SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 2023 TYP sonuçlarına nasıl bakılır? Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye...

Iğdır, Şanlıurfa, Kilis, Haliliye, Çanakkale, Yüreğir, Niğde, Adıyaman, Kırklareli, Ankara, Çankırı TYP başvuru sonuçları sıkça araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''2023 TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYP sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte il il son durum...

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

👉Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

👉Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

👉Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

👉Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)

👉Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 TYP sonuçlarının önümüzdeki günlerde il valiliklerinin internet sitesinden duyurulması bekleniyor. İsim listesine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

İŞKUR TYP SORGULAMA EKRANI

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

Afet
Salgın
Acil Durum
Diğer Mücbir Sebepler
Sosyal Kriz

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).


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