Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 14.02.2023 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 18:34
    ABONE OL

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 sözleşmeli personel alacak

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi bölümlerde istihdam edileceği de açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemize bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.



    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremzededen Garo Paylan’a tepki
    Haberler Memur Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 sözleşmeli personel alacak
        SON DAKİKA