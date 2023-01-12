Aksaray’da icradan satılık daire! Detaylar netleşti

Aksaray İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 120 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Aksaray İli Merkez İlçesi Sebil Mahallesi, 2466 ada 17 parsel , Zemin kat, 2 bağ. böl. , mesken nitelikli taşınmaz olarak kayıtlıdır. Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz, Aksaray ili Merkez Sebil Mahallesi 2466 ada 17 nolu parsel 4 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasfında 740 m² olup taşınmaz parsel üzerinde tek blok halinde zemin+3 katlı betonarme-karkas olarak inşa edilmiş olan Dağdaş Apartmanı bulunmaktadır. Taşınmaz Coğlaki Mahallesi Gündoğdu Caddesi No: 43 adresinde bulunmaktadır. Değer tespitine konu olan daire Dağdaş Apartmanı Zemin katında bulunan 2 bağımsız bölüm nolu dairedir. Bina 2 daire üzerine inşa edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wc bölmelerinden oluşmakta olup brüt 140 m² ve net alanı ise 120 m²dir.

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