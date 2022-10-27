Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe,

2) Özgeçmiş ve yayın listesi,

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı),

4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr),

5) Dr. Öğretim Üyesi kadroları için noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora). Yurtdışından alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet USB bellek.

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