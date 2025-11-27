79 yaşındaki Zihni Göktay’ın yeni yaşamı: Huzurevindeki son hali gündem oldu
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, Fenerbahçe’deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe’de bir huzurevine yerleşti. 79 yaşındaki sanatçının son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve sevenleri duygusal yorumlarda bulundu.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, uzun yıllar sahnede unutulmaz performanslara imza attı. Özellikle "Rıza" karakteriyle hafızalara kazınan Göktay, Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelerini yaptığı Lüküs Hayat operetindeki rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Yıllar boyunca 22 müzikal ve 10 çocuk oyunu da dahil olmak üzere toplam 100 oyunda sahne alan sanatçı, Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Uzun yıllar Fenerbahçe'de yaşadıktan sonra, evinin yıkılması nedeniyle hayatında yeni bir döneme giren Zihni Göktay, Maltepe'deki huzurevine taşındığı öğrenildi. Sanatçının yeni yaşam alanı, sevenleri tarafından merak konusu oldu ve kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
💬 Takipçilerin Yorumları
Huzurevinde çekilen son görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok takipçi, Göktay'ın Türk tiyatrosuna kattığı değeri vurgulayan duygusal yorumlar yaptı. "Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi" ve "Sahnedeki enerjisi hiç unutulmayacak" gibi mesajlar, sanatçının sanatseverler üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.
Usta oyuncunun yeni yaşamını ve huzurevindeki durumu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, ayrıca "Zihni hocam büyük usta çok üzücü", "Zihni Göktay'ı gördüm çok üzüldüm", "Bir tiyatro devi Zihni hocam bilemedim ama üzücü yine de sağlıkla yaşasın" yorumlarında da bulundu.
İşte Zihni Göktay'ın son hali...
📝 Zihni Göktay Kimdir?
Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu ve Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Amatör tiyatroya 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolunda başladı. 1964'te profesyonelliğe adım attı ve 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yaptı. 1973'ten bu yana İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne alıyor.
Göktay, 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem oyuncu olarak çalıştı. Film seslendirmelerinde yoğun bir dönem geçiren usta oyuncu, günümüzde yalnızca kendi oynadığı sessiz filmleri seslendiriyor.