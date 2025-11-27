PODCAST CANLI YAYIN

79 yaşındaki Zihni Göktay’ın yeni yaşamı: Huzurevindeki son hali gündem oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, Fenerbahçe’deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe’de bir huzurevine yerleşti. 79 yaşındaki sanatçının son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve sevenleri duygusal yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
79 yaşındaki Zihni Göktay’ın yeni yaşamı: Huzurevindeki son hali gündem oldu

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, uzun yıllar sahnede unutulmaz performanslara imza attı. Özellikle "Rıza" karakteriyle hafızalara kazınan Göktay, Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelerini yaptığı Lüküs Hayat operetindeki rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Yıllar boyunca 22 müzikal ve 10 çocuk oyunu da dahil olmak üzere toplam 100 oyunda sahne alan sanatçı, Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Uzun yıllar Fenerbahçe'de yaşadıktan sonra, evinin yıkılması nedeniyle hayatında yeni bir döneme giren Zihni Göktay, Maltepe'deki huzurevine taşındığı öğrenildi. Sanatçının yeni yaşam alanı, sevenleri tarafından merak konusu oldu ve kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

💬 Takipçilerin Yorumları

Huzurevinde çekilen son görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok takipçi, Göktay'ın Türk tiyatrosuna kattığı değeri vurgulayan duygusal yorumlar yaptı. "Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi" ve "Sahnedeki enerjisi hiç unutulmayacak" gibi mesajlar, sanatçının sanatseverler üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Usta oyuncunun yeni yaşamını ve huzurevindeki durumu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, ayrıca "Zihni hocam büyük usta çok üzücü", "Zihni Göktay'ı gördüm çok üzüldüm", "Bir tiyatro devi Zihni hocam bilemedim ama üzücü yine de sağlıkla yaşasın" yorumlarında da bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Zihni Göktay'ın son hali...

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

📝 Zihni Göktay Kimdir?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu ve Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Amatör tiyatroya 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolunda başladı. 1964'te profesyonelliğe adım attı ve 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yaptı. 1973'ten bu yana İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Göktay, 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem oyuncu olarak çalıştı. Film seslendirmelerinde yoğun bir dönem geçiren usta oyuncu, günümüzde yalnızca kendi oynadığı sessiz filmleri seslendiriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
İdefix
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ankara’dan GKRY ve Lübnan arasındaki MEB anlaşmasına sert uyarı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu
Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...