79 yaşındaki Zihni Göktay’ın yeni yaşamı: Huzurevindeki son hali gündem oldu

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

💬 Takipçilerin Yorumları

Huzurevinde çekilen son görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok takipçi, Göktay'ın Türk tiyatrosuna kattığı değeri vurgulayan duygusal yorumlar yaptı. "Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi" ve "Sahnedeki enerjisi hiç unutulmayacak" gibi mesajlar, sanatçının sanatseverler üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Usta oyuncunun yeni yaşamını ve huzurevindeki durumu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, ayrıca "Zihni hocam büyük usta çok üzücü", "Zihni Göktay'ı gördüm çok üzüldüm", "Bir tiyatro devi Zihni hocam bilemedim ama üzücü yine de sağlıkla yaşasın" yorumlarında da bulundu.