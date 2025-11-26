Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın eski sevgilisi milli sporcu çıktı!
Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, güzelliği kadar açıklamalarıyla da uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü isim şimdi ise özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ceren Arslan'ın eski sevgilisi milli sporcu çıktı! İşte detaylar...
2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden itibaren hem fiziği hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk 30'a giremedi ancak oylama sonuçlarının ardından yarışmanın üç ayrı kategorisinde birinci oldu.
Yarışma sürecinde güzelliği kadar açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer alan Arslan, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
5 Yıla Yakın Büyük Aşk ❤️
Son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen Ceren Arslan'ın, milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile yaklaşık 5 yıl süren bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin birlikte oldukları dönemde sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.
Sosyal Medya İlgi Gösterdi 💬
Sosyal medyada kullanıcılar, birlikte oldukları döneme ait fotoğraf ve videoları derleyerek yeniden gündeme taşıdı.
Arşiv taramalarından yapılan paylaşımlar, hayranlar ve takipçiler arasında büyük ilgi gördü. Sevgili oldukları dönemi hatırlayanlar nostalji yaşarken, bazı kullanıcılar da şaşkınlıklarını dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran ikilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.
BEDİRHAN BÜLBÜL KİMDİR?
29 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bedirhan Bülbül, orta oyuncu pozisyonunda görev alıyor. Milli voleybolcu Bülbül, Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası'nda oynuyor. Boyu ise 2 metre.