Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın eski sevgilisi milli sporcu çıktı!

2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden itibaren hem fiziği hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk 30'a giremedi ancak oylama sonuçlarının ardından yarışmanın üç ayrı kategorisinde birinci oldu.