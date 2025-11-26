Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli?

(sosyal medya)

İbrahim Cem Tek hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Paramparça, Cesur Yürek, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Söz ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi birçok televizyon projesinde rol almıştır.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 57. Alay, Bersisa, Jennifer'ın Düğünü ve Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunlarının yanı sıra, Kültüral Performing Arts yapımı Paravanlar ve Oda Komşum Richard Wagner gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca seslendirme projelerinde çalışmıştır.