PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli?

atv'nin iddialı yapımı Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle sezona bomba gibi başladı. Dizinin sürükleyici bölümleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, Balaban karakteri de merak konusu oldu. Peki Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler ve biyografisi...

Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli?

atv'nin ses getiren yapımı Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezona hızlı bir giriş yaptı. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlayan dizide Balaban karakteri merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte oyuncunun biyografisi ve yer aldığı yapımlar…

(sosyal medya)(sosyal medya)

İbrahim Cem Tek kimdir?

İbrahim Cem Tek, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamera önü oyunculuk kariyerine Karadayı dizisiyle başlamıştır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

İbrahim Cem Tek hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Paramparça, Cesur Yürek, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Söz ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi birçok televizyon projesinde rol almıştır.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 57. Alay, Bersisa, Jennifer'ın Düğünü ve Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunlarının yanı sıra, Kültüral Performing Arts yapımı Paravanlar ve Oda Komşum Richard Wagner gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca seslendirme projelerinde çalışmıştır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Balaban karakteri nasıl biri?

Orhan Bey'in komutanı, yoldaşı. Cenk meydanında öncü, sofrada kardeştir. Onun varlığı, Orhan'ın en sağlam kalkanıdır. Balaban, mertliğin ete kemiğe bürünmüş hâlidir.

Gecenin parlayan yıldızı: Kuruluş Orhan!Gecenin parlayan yıldızı: Kuruluş Orhan!
Gecenin parlayan yıldızı: Kuruluş Orhan!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
İdefix
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!