Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli?
atv'nin iddialı yapımı Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle sezona bomba gibi başladı. Dizinin sürükleyici bölümleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, Balaban karakteri de merak konusu oldu. Peki Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler ve biyografisi...
İbrahim Cem Tek kimdir?
İbrahim Cem Tek, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamera önü oyunculuk kariyerine Karadayı dizisiyle başlamıştır.
İbrahim Cem Tek hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Paramparça, Cesur Yürek, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Söz ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi birçok televizyon projesinde rol almıştır.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 57. Alay, Bersisa, Jennifer'ın Düğünü ve Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunlarının yanı sıra, Kültüral Performing Arts yapımı Paravanlar ve Oda Komşum Richard Wagner gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca seslendirme projelerinde çalışmıştır.
Balaban karakteri nasıl biri?
Orhan Bey'in komutanı, yoldaşı. Cenk meydanında öncü, sofrada kardeştir. Onun varlığı, Orhan'ın en sağlam kalkanıdır. Balaban, mertliğin ete kemiğe bürünmüş hâlidir.