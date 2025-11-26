Gecenin parlayan yıldızı: Kuruluş Orhan!

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan , bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın 61 Ödülleri gecesinde dört dalda ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kuruluş Orhan "Yılın Dizisi" ödülünü kazanırken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Mert Yazıcıoğlu , "Yılın Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncusu" ödülünü Mahassine Merabet, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Faruk Aran kazandı.

Kaynak: atv

Gecede Kuruluş Orhan ekibini temsilen Mahassine Merabet, Faruk Aran, Cemre Gümeli, Sena Mercan ve Tezhan Tezcan yer aldı. Oyuncular, aldıkları ödüllerin ardından yaptıkları kısa konuşmalarda mutluluklarını dile getirerek, izleyicilere ve Bozdağ Film ailesine teşekkür etti.