Gecenin parlayan yıldızı: Kuruluş Orhan!

atv’nin Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip edilen, aynı anda 36 ülkede yayınlanan dizisi Kuruluş Orhan, 11’incisi düzenlenen “Altın 61” ödül törenine damga vurdu.

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan, bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın 61 Ödülleri gecesinde dört dalda ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kuruluş Orhan "Yılın Dizisi" ödülünü kazanırken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Mert Yazıcıoğlu, "Yılın Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncusu" ödülünü Mahassine Merabet, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Faruk Aran kazandı.

Gecede Kuruluş Orhan ekibini temsilen Mahassine Merabet, Faruk Aran, Cemre Gümeli, Sena Mercan ve Tezhan Tezcan yer aldı. Oyuncular, aldıkları ödüllerin ardından yaptıkları kısa konuşmalarda mutluluklarını dile getirerek, izleyicilere ve Bozdağ Film ailesine teşekkür etti.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

