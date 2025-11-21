Sibel Can ve Orhan Gencebay aynı karede! Paylaşıma düştüğü not dikkat çekti
Türk müziğinin iki efsanesi, yıllar sonra sosyal medyada buluştu. Sibel Can’ın Orhan Gencebay ile yaptığı paylaşımı hem müzikseverleri hem de hayranlarını heyecanlandırdı.
Türk müziğinin unutulmaz isimleri Sibel Can ve Orhan Gencebay, sosyal medyada bir araya gelerek hayranlarına sürpriz yaptı.
Arabesk ve fantezi müziğin iki güçlü ismi, yıllar boyunca pek çok sahnede birlikte yer aldı. Albüm projelerinde birlikte olmasalar da özel etkinliklerde ve müzik organizasyonlarında yolları sık sık kesişti.
Son olarak Sibel Can, Instagram hesabından Gencebay ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Benim canım Orhan abicim" notunu düştü.
Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, iki efsanenin dostluğu bir kez daha gözler önüne serildi. Hayranlar, Sibel Can ve Orhan Gencebay'ın aynı karedeki görüntüsüne büyük ilgi gösterdi ve paylaşıma övgü dolu yorumlar bıraktı.
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Sibel Can, 2013 yılında Orhan Gencebay'ın 60. sanat yılı onuruna hazırlanan tribute albüm "Orhan Gencebay ile Bir Ömür" projesinde de yer almıştı. Bu albümde Gencebay'ın unutulmaz eseri "Bilmesin O Felek"i seslendiren Can, albüme katkısıyla müzikseverlerden tam not almıştı.