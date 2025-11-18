Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebek bekliyor: İsmine karar verdiler!

Oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift, kız bebeklerinin ismine karar verdiklerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Dizi Setinde Başlayan Aşk Mutlulukla Taçlandı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, dizi setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşımış ve uzun süredir süren evliliklerini bebek haberleriyle taçlandırmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çift, özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.
Bebek Müjdesi ve İsim Kararı
Güzel haberi duyuran çift, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini açıklamıştı. Öner, yaptığı açıklamada, "10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik." ifadelerini kullanmıştı.