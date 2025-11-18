PODCAST CANLI YAYIN

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebek bekliyor: İsmine karar verdiler!

Oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, kız bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, bebeklerine koyacakları isme de karar verdiklerini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift, kız bebeklerinin ismine karar verdiklerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dizi Setinde Başlayan Aşk Mutlulukla Taçlandı

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, dizi setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşımış ve uzun süredir süren evliliklerini bebek haberleriyle taçlandırmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çift, özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Bebek Müjdesi ve İsim Kararı

Güzel haberi duyuran çift, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini açıklamıştı. Öner, yaptığı açıklamada, "10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik." ifadelerini kullanmıştı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; kız bebek bekleyen ikili, katıldıkları bir etkinlikte de basın mensuplarıyla sohbet etti.

Begüm Öner, bebeğin cinsiyeti ve ismiyle ilgili şunları söyledi: "İlk başta erkek denmişti. Biz de bir süre öyle düşündük, herkes erkek istiyordu. Tabii bize fark etmezdi, kız da olurdu, erkek de. Sonra isim konusunu düşündük. Benim aklımda zaten hazır vardı, hemen karar verdik. Kolay oldu"

