PODCAST CANLI YAYIN

77 yaşındaki Muazzez Abacı kalp krizi mi geçirdi? Beklenen açıklama geldi

Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Muazzez Abacı'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. 77 yaşındaki ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Beklenen açıklama ise menejerinden geldi. Peki Muazzez Abacı'nın son durumu nasıl? İşte o açıklama...

Giriş Tarihi:
77 yaşındaki Muazzez Abacı kalp krizi mi geçirdi? Beklenen açıklama geldi

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldiği iddia edildi.

Muazzez Abacı kimdir?

Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, 7 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca sayısız albüme imza atan sanatçı, "Ümit Töreni", "Kimseye Etmem Şikayet", "Sensiz Saadet Neymiş", "Vurgun" gibi eserlerle hafızalara kazındı. Türk sanat müziğine getirdiği kendine özgü yorumla adını unutulmazlar arasına yazdıran Muazzez Abacı, devlet sanatçısı unvanına da sahip sanatçılar arasında yer alıyor.

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama söz yazarı Seda Akay'dan geldi.

Abacı'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi. Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abacı'nın kalp krizi geçirdiğini ve kendisinin haberi duyurmasını ilettiğini söyledi.

Instagram'dan açıklama yapan Akay, "Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ DOĞRU DEĞİL"

Menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada: "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" dedi.

Muazzez Abacı.Muazzez Abacı.

ALZHEİMER OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı cephesinden söz konusu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti.

Usta sanatçı "Allah'ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
TRT World Forum 2025 Başlıyor
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
D&R
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
İdefix
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kasım’da yaz geri döndü! Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den il il hava durumu tahminleri…
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler