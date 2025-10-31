77 yaşındaki Muazzez Abacı kalp krizi mi geçirdi? Beklenen açıklama geldi

Muazzez Abacı kimdir? Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, 7 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca sayısız albüme imza atan sanatçı, "Ümit Töreni", "Kimseye Etmem Şikayet", "Sensiz Saadet Neymiş", "Vurgun" gibi eserlerle hafızalara kazındı. Türk sanat müziğine getirdiği kendine özgü yorumla adını unutulmazlar arasına yazdıran Muazzez Abacı, devlet sanatçısı unvanına da sahip sanatçılar arasında yer alıyor.

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama söz yazarı Seda Akay'dan geldi.

Abacı'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi. Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abacı'nın kalp krizi geçirdiğini ve kendisinin haberi duyurmasını ilettiğini söyledi.

Instagram'dan açıklama yapan Akay, "Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ DOĞRU DEĞİL"

Menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada: "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" dedi.