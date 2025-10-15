Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!

Kaynak: atv Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabında hazırlık sürecine dair kamera arkası görüntülerini ilk kez paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: atv Hem karizmatik hem de eğlenceli halleriyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: atv "EZBER BOZAN BİR SEZON GELİYOR" Mert Yazıcıoğlu, geçen günlerde verdiği röportajda da hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.

Kaynak: atv Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" ifadelerini kullandı.