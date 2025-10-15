Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!

29 Ekim'de atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gördü ve şimdiden 35 ülkeye satıldı.
HAZIRLIK SÜRECİNİ PAYLAŞTI!
Orhan Gazi rolüyle dizinin başrolünü üstlenen Mert Yazıcıoğlu'ndan ise sürpriz bir paylaşım geldi.