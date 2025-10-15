PODCAST CANLI YAYIN

Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!

Atv’nin yeni bombası Kuruluş Orhan 29 Ekim’de ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu’ndan sürpriz bir paylaşım geldi. Osman Gazi rolü ile ekrana gelecek olan Yazıcıoğlu, hazırlık sürecini sosyal medya hesabında ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun kamera arkası görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken paylaşım hem karizmatik hem de eğlenceli bulundu. İşte Mert Yazıcıoğlu’nun sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!

29 Ekim'de atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gördü ve şimdiden 35 ülkeye satıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

HAZIRLIK SÜRECİNİ PAYLAŞTI!

Orhan Gazi rolüyle dizinin başrolünü üstlenen Mert Yazıcıoğlu'ndan ise sürpriz bir paylaşım geldi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabında hazırlık sürecine dair kamera arkası görüntülerini ilk kez paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hem karizmatik hem de eğlenceli halleriyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

"EZBER BOZAN BİR SEZON GELİYOR"

Mert Yazıcıoğlu, geçen günlerde verdiği röportajda da hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Nilperi Şahinkaya annesinin yasını tutuyor: "Yataktan çıkamamıştım"
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!