Almeda Baylan’dan boşanma sonrası sürpriz aşk itirafı!

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Almeda Baylan, geçtiğimiz ay eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Almeda, şimdi de sürpriz aşkıyla gündemde. Sosyal medyada yeni ilişkisini duyuran Almeda Baylan, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Almeda Baylan'dan boşanma sonrası sürpriz aşk itirafı!

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Almeda Baylan, özel hayatıyla yeniden gündemde. Yarışma sonrası hem fiziksel değişimi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Baylan, geçtiğimiz ay eşi Ercan Baylan ile olan evliliğini sonlandırmıştı.

Almeda Baylan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmanın ardından yurt dışına taşınacağını açıklayan Baylan'dan bu kez sürpriz bir aşk itirafı geldi.

Hem fiziksel dönüşümü hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda Baylan, sosyal medya üzerinden yaptığı ilan-ı aşk kısa sürede gündem oldu.

