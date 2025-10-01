Prenseslere meydan okuyan Aslı Hünel’den şaşırtmalı paylaşım! O notu okuyan fotoğrafa bir daha baktı

Ancak paylaşıma düştüğü not hayranlarını şaşırttı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "İşte bir köy evinde kışlık domates yapımına hazırlık yapan bir Aslı. Yapay zekâ ile herkes prenses olurken ben de kendimi doğal ortamda görmek istedim"

Kaynak: Sosyal medya

Hünel, açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Aslında gerçeğe çok yakın çünkü biz de evimizde kışlık domateslerimizi hazırladık. Çocukluğumdan beri hep bir köyümüz olsun istemiştim. Ne anne ne de baba tarafından ne yazık ki olamadı. Şimdi ben güzel bir köy evi almak istiyorum"