Prenseslere meydan okuyan Aslı Hünel’den şaşırtmalı paylaşım! O notu okuyan fotoğrafa bir daha baktı

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptığı anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. "Herkes prenses olurken ben" diyen Hünel’in paylaşımındaki gizem ise fotoğrafın altına düştüğü notta ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, sosyal medya hesabından köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptığı anlara ait kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Ancak paylaşıma düştüğü not hayranlarını şaşırttı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "İşte bir köy evinde kışlık domates yapımına hazırlık yapan bir Aslı. Yapay zekâ ile herkes prenses olurken ben de kendimi doğal ortamda görmek istedim"

Hünel, açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Aslında gerçeğe çok yakın çünkü biz de evimizde kışlık domateslerimizi hazırladık. Çocukluğumdan beri hep bir köyümüz olsun istemiştim. Ne anne ne de baba tarafından ne yazık ki olamadı. Şimdi ben güzel bir köy evi almak istiyorum"

Aslı Hünel'in bu samimi paylaşımı, hem hayranlarından hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Hünel'in bu karelerin gerçek fotoğraf olmadığını, yapay zeka ile oluşturulduğunu açıklamasının ardından takipçileri fotoğrafa dönüp bir daha baktı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Gerçek sandım", "Çok gerçekçi duruyor", "Eline yakışmış", "Domates güzeli" yorumlarında bulundu.

