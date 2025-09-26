PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü oyuncu Aras Aydın’ın acı günü: Babası Erol Aydın’ı kaybetti

Ünlü oyuncu Aras Aydın’dan acı haber geldi. Aydın'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın yaşama veda etti.

Giriş Tarihi:
Ünlü oyuncu Aras Aydın’ın acı günü: Babası Erol Aydın’ı kaybetti

Oyuncu Aras Aydın, büyük bir acıyla sarsıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Erol Aydın için O Rh pozitif kan arandığı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen acı haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz " ifadelerine yer verildi.

Acı haberi duyan sevenleri ve takipçileri, Aras Aydın'a destek mesajları yağdırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı taziye dileklerini iletti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
Aşk ve Gözyaşı
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Aykut Kocaman operasyonu: Fenerbahçe yönetimi Zagreb hüsranının ardından harekete geçti!
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?