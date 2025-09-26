Ünlü oyuncu Aras Aydın’ın acı günü: Babası Erol Aydın’ı kaybetti

Oyuncu Aras Aydın, büyük bir acıyla sarsıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Erol Aydın için O Rh pozitif kan arandığı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen acı haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz " ifadelerine yer verildi.

Acı haberi duyan sevenleri ve takipçileri, Aras Aydın'a destek mesajları yağdırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı taziye dileklerini iletti.