Pınar Altuğ 'Öldü' haberlerine dava açtı! Tazminatı bakın nasıl değerlendirecek

Pınar Altuğ Atacan, hakkında çıkan 'trafik kazasında öldü' haberleriyle bir süre önce gündeme gelmişti. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar sonrası sevenlerinden çok sayıda telefon aldığını belirten Altuğ, duruma tepki göstererek yasal yollara başvuracağını duyurmuştu.

Hakkında çıkan asılsız haberleri yalanlayarak Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Altuğ Atacan "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım" demişti.

Kaynak: Sosyal medya

Pınar Altuğ daha sonra ise çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer almıştı: "Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025"