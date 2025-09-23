PODCAST CANLI YAYIN

Pınar Altuğ 'Öldü' haberlerine dava açtı! Tazminatı bakın nasıl değerlendirecek

Pınar Altuğ Atacan, hakkında çıkan ‘trafik kazasında öldü’ haberlerine karşı yasal yollara başvurarak dava açtı. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin ardından sevenlerinden çok sayıda telefon aldığını belirten ünlü oyuncu, davadan kazanacağı tazminatı nereye harcayacağını da ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Pınar Altuğ Atacan, hakkında çıkan 'trafik kazasında öldü' haberleriyle bir süre önce gündeme gelmişti. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar sonrası sevenlerinden çok sayıda telefon aldığını belirten Altuğ, duruma tepki göstererek yasal yollara başvuracağını duyurmuştu.

Hakkında çıkan asılsız haberleri yalanlayarak Instagram hesabından açıklama yapan Pınar Altuğ Atacan "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım" demişti.

Pınar Altuğ daha sonra ise çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer almıştı: "Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025"

TAZMİNATI BAKIN NASIL DEĞERLENDİRECEK!

Yaşanan gelişmelerin ardından Pınar Altuğ, davadan kazanacağı tazminatla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Magazin Burada'ya konuşan Altuğ, "Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette"

