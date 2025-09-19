Ünlü çiftin mutlu günü: Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk oğulları Ali'ye kavuştu!

PODCAST CANLI YAYIN

2024 yılında Çeşme’de evlenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti. Ünlü çiftten beklenen haber geldi. Sarıtaş ile Mayruk, oğulları Ali’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Söz, Teşkilat gibi dizilerde yer alan Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk'la geçen yıl dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ünlü çift, daha sonra yaptıkları açıklamalarda bir oğulları olacağını ve Ali ismini vereceklerini belirtti.

Baba olmak için gün sayan Sarıtaş, "İlk başta şok olduk, sonra bir ne yapacağını bilememe, yoğun duygular yaşadık ve heyecanlandık. Beş aylık oldu bebeğimiz artık hafif hafif sabırsızlık da başladı. Erkek bebek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga Sarıtaş ile tasarımcı eşi Zeynep Mayruk'tan beklenen haber bugün geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti, oğulları Ali'ye kavuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ikili, İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü çift, hayatlarının en güzel dönemine adım atarken, sevenlerinden gelen tebrik mesajları da sosyal medyada hızla yayıldı.

