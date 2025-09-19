Ünlü çiftin mutlu günü: Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk oğulları Ali'ye kavuştu!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Söz, Teşkilat gibi dizilerde yer alan Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk'la geçen yıl dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ünlü çift, daha sonra yaptıkları açıklamalarda bir oğulları olacağını ve Ali ismini vereceklerini belirtti.