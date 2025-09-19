PODCAST CANLI YAYIN

Survivor Almeda Baylan eşi Ercan Baylan’dan resmen boşandı: “Hiç masum değildim”

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Ercan Baylan’dan resmen boşandıklarını duyurdu. “Hiç masum değildim” sözleriyle dikkat çeken Almeda, ilişkilerinin dostça sona erdiğini belirtse de eski açıklamaları tekrar gündeme geldi. İşte o açıklama...

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan ile yollarını resmen ayırdı. Yarışma sonrası hem fiziksel değişimi hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda Baylan, boşanma sürecine dair sosyal medya hesabından samimi açıklamalarda bulundu.

Almeda Baylan resmen boşandı: “Hiç masum değildim

Instagram'da yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da" dedi.

Almeda, "Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum" diyerek ayrılığı dostça bitirdiklerini söyledi.

Baylan, daha önce yaptığı bir açıklamada ise evliliğinin Survivor'dan önce de sallantıda olduğunu belirtmiş, "Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik" diyerek sürecin uzun süredir devam ettiğini ima etmişti.

Almeda Baylan ayrıca eski eşi hakkında, özel hayatlarına dair mesajlar attığını ve fan hesaplarını yönlendirdiğini öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

"Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim" sözleriyle yaşadıklarını dile getirmişti.

