Survivor Almeda Baylan eşi Ercan Baylan’dan resmen boşandı: “Hiç masum değildim”

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan , eşi Ercan Baylan ile yollarını resmen ayırdı. Yarışma sonrası hem fiziksel değişimi hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda Baylan, boşanma sürecine dair sosyal medya hesabından samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

Almeda Baylan resmen boşandı: “Hiç masum değildim

Instagram'da yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da" dedi.