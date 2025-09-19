Survivor Almeda Baylan eşi Ercan Baylan’dan resmen boşandı: “Hiç masum değildim”

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan ile yollarını resmen ayırdı. Yarışma sonrası hem fiziksel değişimi hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Almeda Baylan, boşanma sürecine dair sosyal medya hesabından samimi açıklamalarda bulundu.
Almeda Baylan resmen boşandı: “Hiç masum değildim
Instagram'da yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da" dedi.
Almeda, "Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum" diyerek ayrılığı dostça bitirdiklerini söyledi.