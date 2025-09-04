‘Kötü kaynana’ ilan edilen Arzu Sabancı ilk kez konuştu! İşte Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığına dair açıklaması...
Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararıyla şaşırttı. Sosyal medya ilk etapta ihanet iddialarıyla çalkalandı. Daha sonra ise ayrılığın nedeni olarak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı gösterildi. Sabancı'nın manidar sosyal medya paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 'Kötü kaynana' olarak gösterilen Arzu Sabancı, günler süren sessizliğini bozarak konuyla ilgili samimi bir açıklama yaptı. İşte Arzu Sabancı'nın dikkat çeken o sözleri...
Yurtdışı seyahatleri, romantik pozları ve göz önündeki ilişkileriyle uzun süre magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, bu kez kesin bir ayrılıkla gündeme geldi.
İlk etapta ihanet iddialarıyla çalkalanan ayrılığın nedeni daha sonra Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı olarak gösterildi.
Oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı'nın söz konusu paylaşımında "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadeleri yer aldı.
ARZU SABANCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Günlerce ayrılığın nedeni olarak gösterilen ve 'kötü kaynana' ilan edilen Arzu Sabancı, sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya üzerinden konuya dair uzun bir açıklamada bulundu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Sabancı, şu ifadelerini kullandı:
"Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz.. Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim.
Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim.
Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.
Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim"
HANDE'YE HAKAN SABANCI SORULDU!
Hande Erçel, ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazete Magazin mikrofonuna konuşan oyuncu, "Hakan Bey ile ayrılığınızla ilgili hiç açıklama yapmayacak mısınız" sorusuna Erçel, ''Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım" yanıtını vermişti.
HAKAN SABANCI'DAN AÇIKLAMA
Erçel'den sonra iş insanı Sabancı'dan bir açıklama geldi. Şoke eden ayrılık sonrası ilk defa açıklamalarda bulunan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'e konuşmuştu: "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil"