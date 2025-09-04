‘Kötü kaynana’ ilan edilen Arzu Sabancı ilk kez konuştu! İşte Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığına dair açıklaması...

Oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı'nın söz konusu paylaşımında "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadeleri yer aldı.

ARZU SABANCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU Günlerce ayrılığın nedeni olarak gösterilen ve 'kötü kaynana' ilan edilen Arzu Sabancı, sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya üzerinden konuya dair uzun bir açıklamada bulundu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sabancı, şu ifadelerini kullandı: "Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz.. Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim.

Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim.