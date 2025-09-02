Survivor şampiyonu Ogeday Girişken’den evlilik teklifi! İşte müstakbel eşi...

PODCAST CANLI YAYIN

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş’a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Girişken’in duygusal notu dikkat çekti. Paylaşıma takipçilerinden beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlenme teklifinde bulunarak ilk adımı attı. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Girişken, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

33 yaşındaki eski yarışmacı, Instagram'dan paylaştığı videoya, "Zaman geçer, yollar değişir, planlar yapılır, planlar bozulur… Biz bu dünyada her günü keyifle ve huzurla yaşamak için birbirimize ilk sözümüzü verdik. Şans bizden yanaydı, öyle olmaya da devam etsin" notunu düştü.

Ogeday Girişken'in bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından beğeni ve tebrik yorumları yağdı. Çiftin mutluluğu, sevenleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Uzun süredir birlikte olan Ogeday ve Zeynep'in evlilik yolundaki bu ilk adımı, takipçileri tarafından heyecanla karşılandı ve çiftin yeni hayatları için en iyi dilekler iletildi.

İşte o anlar...

Evlilik teklifi! İşte müstakbel eşi...

