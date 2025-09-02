Survivor şampiyonu Ogeday Girişken’den evlilik teklifi! İşte müstakbel eşi...

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlenme teklifinde bulunarak ilk adımı attı. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Girişken, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.
33 yaşındaki eski yarışmacı, Instagram'dan paylaştığı videoya, "Zaman geçer, yollar değişir, planlar yapılır, planlar bozulur… Biz bu dünyada her günü keyifle ve huzurla yaşamak için birbirimize ilk sözümüzü verdik. Şans bizden yanaydı, öyle olmaya da devam etsin" notunu düştü.
Ogeday Girişken'in bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından beğeni ve tebrik yorumları yağdı. Çiftin mutluluğu, sevenleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.