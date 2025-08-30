Rapçi Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo Ekin Can Arslan kaç yaşında, nereli?

Rapçi Ekin Can Aslan, bilinen sahne adıyla 'Sansar Salvo', hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ilaç alarak intihar ettiği iddia edilen Aslan'ın tedavisinin devam ettiği sosyal medyada gündeme geldi.

(sosyal medya) SANSAR SALVO KİMDİR? Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989, Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır.