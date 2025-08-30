Rapçi Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo Ekin Can Arslan kaç yaşında, nereli?

PODCAST CANLI YAYIN

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekin Can Aslan hakkında son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Acil servise kaldırılan sanatçının sağlık durumuna ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında, nereli? Sansar Salvo hasta mı, hastalığı ne?

Rapçi Ekin Can Aslan, bilinen sahne adıyla 'Sansar Salvo', hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ilaç alarak intihar ettiği iddia edilen Aslan'ın tedavisinin devam ettiği sosyal medyada gündeme geldi.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989, Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır.

2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.

