Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den veda paylaşımı

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Törer, sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulundu. Bala Hatun karakterinin hayatında özel bir yer edindiğini vurgulayan Törer, “Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Zaman atlamasının yaşanacağı Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncu, sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

Diziden bir karesini yayınlayan Törer, şu ifadeleri kullandı: "Hikayemiz 2019'da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum... Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri yaşatmak başka, tarihi önemli bir şahsiyete hayat vermek çok başka..."

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları keşfettim, derdini sevincini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım; iyi ki sen Bala'm..."

Özge Törer, yapımcı Mehmet Bozdağ'a, partneri Burak Özçivit'e, teknik ekibe ve dizinin ilk gününden bu yana yanında olan seyircilere teşekkür etti.

