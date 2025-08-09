Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Zaman atlamasının yaşanacağı Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncu, sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.
Diziden bir karesini yayınlayan Törer, şu ifadeleri kullandı: "Hikayemiz 2019'da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum... Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri yaşatmak başka, tarihi önemli bir şahsiyete hayat vermek çok başka..."