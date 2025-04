Metin Yıldız'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: "Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor"

8.5 aylık bir çocukları olan Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz Yıldız çifti, verdikleri röportajda, ailenin önemine dikkat çekti. Geleneklerimize, örf ve adetlerimize sahip çıkmamız gerektiğini söyleyerek Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan çift, "Aile bizi ayakta tutan en önemli bağdır. Bu bağ, bizi hem ruhen hem de bedenen tüm pisliklerden arındırır. Aile sağlam olmalı ki, biz de sağlam bir kafaya sahip olalım" dedi Bu sene aile yılı ilan edildi. Neler söylemek istersiniz? Ben aileye inanan bir insanım. Bir erkek kesinlikle aile ortamı içinde yaşamalı. Aile olduğunuz zaman hem ruhen hem de bedenen tüm pisliklerden arınırsınız. Bekarlık sultanlık diyorlar ama bekar insanın zamanla ruhu da bedeni de hızla kirlenir. Aileyi tüm bunlardan arınma olarak da görüyorum. Asıl kutsal olan evliliktir. Bundan dolayı da evlilikten yana bir insanım. 6 yıllık evliyim. 8,5 aylık da evladımız var. Eşimle her sene evlilik yıldönümümüzde aynı gelinlik ve damatlığı giyerek yeniden evleniyoruz.

ÇOCUĞUMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Baba olmak sizi nasıl değiştirdi?

Baba olmak büyük bir sorumluluk ama ben bunun ötesinde ondan neler öğrenebilirim diye bakıyorum. Her çocuk Allah tarafından bir yetenekle dünyaya gelir. Bize düşen ise onun yeteneğini keşfetmek, hayallerini gerçekleştirmek için ona destek olmak. Vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmektir bize düşen. Çocuklar çok temiz bakıyorlar dünyaya, ben de oğlumdan ne öğrenebilirsek kardır diye düşünüyorum.



Ailenin önemi modern dünyada eski yerini koruyor mu sizce?

Korumuyor ne yazık ki. Bu da bilinçli şekilde yapılıyor. Eskiden izlediğimiz dizilerde, filmlerde bile aile bağı kuvvetli, birbirini seven, paylaşım içinde olan aileler izlerdik. Şimdi ise, üvey baba, üvey anne, kötü kalpli insanlar, kimin eli kimin cebinde belli olmayan, ahlak dışı aile yapılarını izliyoruz. Her şeyden önce bizim örf ve adetlerimize uygun olmayan aile yapısı gösteriliyor dizilerde. Giderek özümüzden uzaklaştıran bir aile yapısı sunuluyor. Kapitalizm bunu bize bilinçli olarak dayatıyor. Boşanmalar da bize dayatılan aile formatından dolayı artıyor. Sosyal medya da bunda etkili oldu. Artık insanlar evliliklerini, ilişkilerini sosyal medyada yaşıyor. Sürekli partner değiştiren ilişkiler normalleştiriliyor sosyal medyada. Bu kirlilik de toplumun ahlaki erozyona uğramasına yol açıyor. Geleneklerimize, örf ve adetlerimize sahip çıkmalıyız. Aile bizi ayakta tutan en önemli bağdır.