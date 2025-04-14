Metin Yıldız'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: "Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor"

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz Yıldız (Sabah)



ÇILDIRMIŞ GİBİLER

Sosyal medyadaki ortama dair ne söylemek istersiniz?

Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi savunanlar şu anda mahalle baskısı yapıyor. Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor. Fikir özgürlüğü için mücadele ettiğini iddia edenler şimdi fikir beyan etmedi diye sanatçılara saldırıyorlar. Çıldırmış gibiler... Boykota niye çağrı yapmadın diye hesap soruyorlar, linçliyorlar. Herkes istedikleri gibi fikir beyan etmek zorunda mı? Herkesin bir duruşu var. Önce saygı duymalısın. Herkes aynı fikirde olamaz. Mahalle baskısı var diye şikayet edenlerin baskı yapmasını anlamış değilim.



Yeni bir projeniz var mı?

Evet var. Hayalini kurduğum bir sinema filmi projem var. Sinemanın kan kaybettiği bir süreçte, sinemaseverleri yeniden sinemaya çekecek çok güzel bir proje. İnşallah hayata geçireceğim.

MUHALİF BASIN PAYLAŞIMIM SONRASI HAKKIMDA BEL ALTI HABER YAPTI

Bu süreçte kırgınlık yaşadınız mı?

Evet. Bazı medya kurumlarının haberimi ele alış biçimine kırıldım. Kendilerini demokrat, özgürlükçü diye lanse eden muhalif basının bir kısmı benim sosyal medyadaki paylaşımımdan sonra hakkımda bel altı haber yaptı. Aile hayatı olan bir insanım, geçmişte hakkımda çıkan olumsuz haberleri de ekleyerek yeni haber yaptılar. Bunu yapmayın! Sen niye bel altı haber yapıyorsun ki? Hem ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunuyorlar, işlerine gelmeyen bir açıklama yapınca da sizi küçük düşürmeye yönelik haber yapıyorlar. Bu anlayışı asla kabul etmiyorum.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN SİYASİLER AKLIMIZLA ALAY EDİYOR

Boykot çağrısı yapmayan sanatçılar da benzer bir baskıya maruz kaldı. Neler söylemek istersiniz?

Boykot çağrısını saçma buluyorum. Boykot edin dedikleri ürünler açıklanıyor, açıklayan kanalda boykot ettiği markanın reklamı dönüyor. Meydanlara çıkmış adam, boykot ettikleri markayı açıklıyor, üstünde boykot ettiği markayı giymiş. Siyasiler ya da boykot çağrısı yapanlar insanların akıllarıyla alay ediyor. Ben boykota uymuyorum, tasvip de etmiyorum. Boykot zamanı değil. Boykot edilen yerlerde binlerce gencimiz çalışıyor. Sen bunları boykot ettiğin zaman, işten çıkarılacak bu insanlar. İşten çıkarılınca işe mi alacaksın onları ya da para mı vereceksin... Bu ortamda boykot ekonomiye zarar vermektir. Ben ne boykota katıldım ne de paylaşım yaptım. 'Niye katılmıyorsun?' diye baskı da gördüm ama desteklemedim. Boykotun ülkemize zararı dokunacağına inanıyorum. İnanmadığım şeyi kimse bana yaptıramaz.