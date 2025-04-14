Metin Yıldız'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: "Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor"

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz Yıldız (Sabah)
ÇILDIRMIŞ GİBİLER
Sosyal medyadaki ortama dair ne söylemek istersiniz?
Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi savunanlar şu anda mahalle baskısı yapıyor. Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor. Fikir özgürlüğü için mücadele ettiğini iddia edenler şimdi fikir beyan etmedi diye sanatçılara saldırıyorlar. Çıldırmış gibiler... Boykota niye çağrı yapmadın diye hesap soruyorlar, linçliyorlar. Herkes istedikleri gibi fikir beyan etmek zorunda mı? Herkesin bir duruşu var. Önce saygı duymalısın. Herkes aynı fikirde olamaz. Mahalle baskısı var diye şikayet edenlerin baskı yapmasını anlamış değilim.
Yeni bir projeniz var mı?
Evet var. Hayalini kurduğum bir sinema filmi projem var. Sinemanın kan kaybettiği bir süreçte, sinemaseverleri yeniden sinemaya çekecek çok güzel bir proje. İnşallah hayata geçireceğim.
MUHALİF BASIN PAYLAŞIMIM SONRASI HAKKIMDA BEL ALTI HABER YAPTI
Bu süreçte kırgınlık yaşadınız mı?
Evet. Bazı medya kurumlarının haberimi ele alış biçimine kırıldım. Kendilerini demokrat, özgürlükçü diye lanse eden muhalif basının bir kısmı benim sosyal medyadaki paylaşımımdan sonra hakkımda bel altı haber yaptı. Aile hayatı olan bir insanım, geçmişte hakkımda çıkan olumsuz haberleri de ekleyerek yeni haber yaptılar. Bunu yapmayın! Sen niye bel altı haber yapıyorsun ki? Hem ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunuyorlar, işlerine gelmeyen bir açıklama yapınca da sizi küçük düşürmeye yönelik haber yapıyorlar. Bu anlayışı asla kabul etmiyorum.
BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN SİYASİLER AKLIMIZLA ALAY EDİYOR
Boykot çağrısı yapmayan sanatçılar da benzer bir baskıya maruz kaldı. Neler söylemek istersiniz?
Boykot çağrısını saçma buluyorum. Boykot edin dedikleri ürünler açıklanıyor, açıklayan kanalda boykot ettiği markanın reklamı dönüyor. Meydanlara çıkmış adam, boykot ettikleri markayı açıklıyor, üstünde boykot ettiği markayı giymiş. Siyasiler ya da boykot çağrısı yapanlar insanların akıllarıyla alay ediyor. Ben boykota uymuyorum, tasvip de etmiyorum. Boykot zamanı değil. Boykot edilen yerlerde binlerce gencimiz çalışıyor. Sen bunları boykot ettiğin zaman, işten çıkarılacak bu insanlar. İşten çıkarılınca işe mi alacaksın onları ya da para mı vereceksin... Bu ortamda boykot ekonomiye zarar vermektir. Ben ne boykota katıldım ne de paylaşım yaptım. 'Niye katılmıyorsun?' diye baskı da gördüm ama desteklemedim. Boykotun ülkemize zararı dokunacağına inanıyorum. İnanmadığım şeyi kimse bana yaptıramaz.
Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz Yıldız (Sabah)
CEYLAN YILMAZ YILDIZ
AİLE SAĞLAM OLMALI Kİ, BİZ DE SAĞLAM BİR KAFAYA SAHİP OLALIM
Bu sene aile yılı ilan edildi. Siz neler söylemek istersiniz?
Aile hayatın ta kendisini ifade ediyor. Doğduğumuzdan bu yana, yaşamımızın şekillenmesiyle paralel giden karakterimizi oluşturan en temel etken ailedir. Dolayısıyla aile de bir boşluk, eksiklik ya da zararlı bir yapı varsa, bu tüm hayatımızın akışını etkiliyor. Aile sağlam olmalı ki, biz de sağlam bir kafaya sahip olalım. Aile yılımızı kutlarım.
İYİ ÖRNEK OLMALIYIZ
Aile kurmak hayatınızı nasıl etkiledi?
Çok fazla şey değişti tabii. Öncelikle, önceliklerim değişti. Benim ihtiyaçlarımdan daha öte, henüz 8 buçuk aylık bebeğimin ihtiyaçları söz konusu.. Onun toplum içinde sağlıklı, ahlaklı, kaliteli, örnek gösterilecek bir birey olması için bir mücadele içine girdik, eşimle birlikte. Aynı şey onun için de geçerli. Biz çocuğumuza iyi ve örnek anne baba olmaya çalışıyoruz. Bizim huzurumuz, onun gülümsemesine sebep olurken, biz de manevi anlamda bir doyum yaşıyoruz. Aile olmak, bencilliği bırakıp, ailenin her bireyinin birbirinin ihtiyaçları ve mutluluğu için hareket etmektir. Paylaşmaktır, tamamlanmaktır.
Ailenin önemine dair düşünceleriniz nelerdir?
Sahip olduğumuz kutsal yapıyı koruyalım, kollayalım, sahip çıkalım. Açık olalım her şeyden önce, birbirimize destek olalım. Güzel çocuklar yetiştirelim ki, onlar da güzel çocuklar yetiştirsinler. Yarınımız, geleceğimiz onlar.