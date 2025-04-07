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Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız "neden sessiz kalıyormuşum" diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu'nun gerçek yüzünü anlattı: "5 senedir ulaşamıyorum..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından, CHP ünlülere, fenomenlere organize biçimde baskı yaparak destek mesajı kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmayan ya da sessiz kalan isimler, CHP yanlısı hesapların yoğun şekilde yönelttiği eleştirilere ve linç girişimlerine maruz bırakılıyor. Bu skandala son örnek ise Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Yıldız'dan geldi. Metin Yıldız, "Yoğun bir talep alıyorum vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum" diyerek başladığı açıklamasında İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra kendisine bir kez bile dönmediğini, telefonlarına bile çıkmadığını ve sanata verdiği sözde değeri gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 21:51
Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...

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İBB'de patlak veren yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında CHP çevreleri kamuoyunda algı operasyonuna girişti. Sanatçılar, influencer'lar ve kamuya mal olmuş isimler, organize şekilde "destek paylaşımı" yapmaya zorlanıyor.

Metin Yıldız. (Sosyal medya)Metin Yıldız. (Sosyal medya)

Destek açıklaması yapmayan ya da sessiz kalmayı tercih edenler, CHP yanlısı sosyal medya hesapları tarafından sistematik şekilde hedef gösteriliyor. Sessizlik linç sebebi sayılıyor, isimler tek tek ifşa edilerek baskı altına alınıyor.

Oyuncu Metin Yıldız'ın yaptığı sert çıkış bu baskıyı gözler önüne serdi. Yıldız, geçmişte koşulsuz destek verdiği Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra kendisine bir kez bile dönmediğini, telefonlarına bile çıkmadığını dile getirdi.

Metin Yıldız. (Sosyal medya)Metin Yıldız. (Sosyal medya)

Açıklamasında "Kazandı, aramadım. Bir talepte bulunmadım" diyen Yıldız, pandemi döneminde ailesini bırakıp binlerce kilometre yol giderek İmamoğlu'na oy verdiğini ancak yıllar sonra bir sanat projesi için aradığında yanıt alamadığını, İmamoğlu'nun sanata verdiği değeri gözler önüne seren açıklamasında şu ifadeleri kullandı "Bir sinema filmi, sanat için aradım. Açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı. Cevap geldi: Beyefendi yoğun. Tekrar aradım çok yoğun. Mail attım: Maalef çok çok çok yoğun kendileri. Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine."

Metin Yıldız.Metin Yıldız.

Yıldız, İmamoğlu'na ulaşamadığını, kendisiyle iletişim kurmak için defalarca deneme yaptığını ama her seferinde "yoğun" yanıtı aldığını belirtti. Bugünlerde kendisine neden paylaşım yapmadığı sorusunu yöneltenlere ise esprili bir şekilde cevap verdi: "Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere… Soran olursa da söyleyin: Çok yoğunum."

Metin Yıldız'ın o paylaşımı. (Ekran görüntüsü)Metin Yıldız'ın o paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

Metin Yıldız'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Merhaba Arkadaşlar Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay.. Neden mi Söyliyeyim ; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz.. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. Kazandı Aramadım Bir talepte bulunmadım.. 2019 da Fatsadaydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim.. Kazandı İki sene sonra Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı Mesaj Attım Dönmedi Kalemini Aradım Yazmadı Cevap geldi Beyefendi Yoğun Tekrar aradım Çok yoğun Mail attım Maalesef çok çok çok yoğun kendileri.. Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. Bakıyorum O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:) Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere.. Soran olursa da söyleyin.. Çok Yoğunum..

AYNISINI GÖKHAN ÜNVERE DE YAPMIŞLARDI

Özgür Özel'in "yolsuzluğu aklama" maksadıyla yaptığı "boykot" çağrısı toplumsal bir kutuplaşmaya evrildi. CHP kendi kodlarında olan faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı yapmayanlar baskıya uğradı. İsim isim fişlendi. CHP medyası ve troller linç girişiminde başı çekti. Gökhan Ünver "İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmadı" denip hedef gösterildi. CHP'li belediyeler teker teker Ünver'in gösterilerini iptal etti. CHP şürekasının hışmına uğrayan Ünver X hesabını kapatmak zorunda kaldı.

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Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...
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