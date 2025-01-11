"1 Milyon Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Bucak vefat etti

' 1 milyon Mehmet ' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

MERSİN SOKAKLARININ NAMI DEĞER ’1 MİLYON MEHMET’İ OLARAK BİLİNEN VE FENOMEN OLAN 56 YAŞINDAKİ ZİHİNSEL ENGELLİ MEHMET BUCAK GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. (İHA)

MERSİN SOKAKLARININ NAMI DEĞER ’1 MİLYON MEHMET’İ OLARAK BİLİNEN VE FENOMEN OLAN 56 YAŞINDAKİ ZİHİNSEL ENGELLİ MEHMET BUCAK GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. (İHA)

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.