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1 Milyon Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Bucak vefat etti
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"1 Milyon Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Bucak vefat etti

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 20:44

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. '1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi. 5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

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