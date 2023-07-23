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    • Magazin
    • 23.07.2023 10:41
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    • 23.07.2023 10:41
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    Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti! 3 yaşındayken oyunculuğa başlamıştı...

    Dünyaca ünlü sessiz sinema oyuncusu Charlie Chaplin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Josephine Chaplin’den kötü haber geldi. Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, 74 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Charlie Chaplin’in kızı hayatını kaybetti!

    Sessiz sinemanın usta oyuncusu Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti. Babası gibi oyuncu olan Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. 70'li yıllarda oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Chaplin'in 13 Temmuz'da Paris'te hayatını kaybetti bildirildi.

    "Şarlo" karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, 3 yaşındayken babasının filminde oyunculuğa başladı.

    JOSEPHINE CHAPLIN KİMDİR?

    1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez "Limelight" adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.

    Chaplin, kariyeri boyuncu "Hong Kong'lu Kontes", "Flight Into The Sun" ve "The Canterbury Tales" gibi filmlerde rol aldı.

    "The Canterbury Tales", Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.

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    Haberler Magazin Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti! 3 yaşındayken oyunculuğa başlamıştı...
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