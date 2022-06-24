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    • Magazin
    • 24.06.2022 22:47
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    • 24.06.2022 22:49
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    Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin....

    takvim.com.tr
    Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre Pekmez gibi malın olsun dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

    Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
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        Haberler Magazin Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
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