Kuruluş Osman 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

OSMAN BEY VELİAHTINA KAVUŞTU

Bizans karşısında kazandığı büyük zaferle uç bölgesindeki Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, nihayet veliahtına kavuştu. Osman Bey, oğluna Orhan adını verdi.

Osman Bey'in Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin üzerinden altı ay geçmişken tüm Kayı Obası'nın merakla beklediği haber geldi. Malhun Hatun'un doğum sancılarının başlaması ile derhal Söğüt'teki Osman Bey'e haber verdildi. Bala Hatun, ebe hatunlarla birlikte Malhun Hatun'un başından bir an ayrılmazken, "Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendi de iyidir" sözleriyle Osman Bey'e müjdeyi bizzat verdi.

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi. Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.